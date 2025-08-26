Nepareizi konservētos produktos rodas inde, kas nogalina cilvēkus: upuru skaits pieaug 0
Itālijā 17 cilvēki tika hospitalizēti pēc tam, kad apēda sviestmaizi no viena un tā paša pārtikas furgona kūrortpilsētā Diamantē valsts dienvidu daļā.
Diemžēl 45 gadus vecā Tamara D’Akunto nomira pēc tam, kad bija apēdusi tradicionālu panini sviestmaizi, kurā bija desa un salāti, kas, domājams, bija nāvējošo baktēriju avots.
Dažas dienas pirms tam nomira arī 52 gadus vecais Luigi Di Sarno, kurš bija iegādājies pusdienas no tā paša pārtikas furgona. Hospitalizēti tika arī viņa divi 17 gadus vecie bērni un sieva. Viņiem visiem bija botulisma pazīmes – slimība, ko izraisa saindēšanās ar pārtiku.
Par uzliesmojumu tika uzsākta izmeklēšana, un šis pārtikas furgons, protams, tika konfiscēts un ēdiena tirdzniecība aizliegta.
Botulisms ir reta, bet dzīvībai bīstama slimība, ko izraisa baktērijas Clostridium botulinum ražotie toksīni.
Visbiežāk cilvēki inficējas ar botulismu, ēdot pārtiku, kas ir sabojāta nepareizas sagatavošanas dēļ. Bažas rada fakts, ka šis nav pirmais botulisma uzliesmojums, kas pēdējo nedēļu laikā reģistrēts Itālijā.
Jūlija beigās Sardīnijas salā tika hospitalizēti 8 cilvēki pēc botulisma saslimšanas no gvakamoles. Diviem pacientiem pat bija jāatved botulīna toksīna antidota flakoni.
Itālijas Nacionālais veselības institūts ziņoja, ka laikā no 2001. līdz 2020. gadam valstī tika apstiprināti 452 botulisma gadījumi. Vidējais mirstības līmenis bija 3,1 procents.
2023. gadā Itālijā tika reģistrēti 36 botulisma gadījumi, kas ir lielākais skaits Eiropā. Tai seko Francija (15), Rumānija un Spānija (katrai 14) un Vācija (16). Tiek uzskatīts, ka ārkārtīgi augstā saslimstības pakāpe Itālijā ir saistīta ar iedzīvotāju tieksmi pēc pārtikas konservēšanas.
Ja pārtika netiek pareizi uzglabāta, tajā var augt baktērijas, kas var izraisīt smagas veselības problēmas un pat nāvi. “Šī nav cilvēku biedēšana, taču profilakse ir būtiska, īpaši, gatavojot konservus mājās,” sacīja Pavijas Saindēšanās kontroles centra direktors Karlo Alesandro Lokatelli.
“Botulīna toksīns ir neredzams un bieži vien nemaina ēdiena garšu. Antidots ir efektīvs tikai slimības sākumposmā, kad toksīns joprojām atrodas asinīs,” viņš piebilda.
Simptomi var parādīties 6 stundu laikā pēc ēdiena apēšanas, un lielākā daļa cilvēku jūtas slikti pirmo 48 stundu laikā.
Smagos gadījumos botulisms var izraisīt elpošanas traucējumus. Itālijas veselības aizsardzības iestādes iesaka rūpīgi sterilizēt konservēšanas traukus un ēdiena gatavošanas rīkus, ievērot drošas pārtikas uzglabāšanas procedūras un izvairīties no medus un mājās gatavotu ievārījumu došanas bērniem līdz viena gada vecumam.
Ja ir aizdomas par saindēšanos, ir svarīgi nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Sagatavots, pamatojoties uz informāciju no The Sun un Euronews.