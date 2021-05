“Mobio” projektu vadītāja Anna Beķere: “Neskatoties uz to, ka “Parkdroid” radīts Latvijā, visi uzņēmuma klienti pagaidām atrodas ārvalstīs.” Foto: Timurs Subhankulovs

No sarunas ballītē par neērto riņķošanu starp mašīnām līdz īpašu sensoru ražošanai Latvijā un nākotnes stāvvietām Ieteikt







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

SIA “Mobio”, kas ražo viedos automašīnu parkošanas sensorus, kas ļauj gan vieglāk atrast vietu automašīnas novietošanai, gan nodrošināt stāvvietas īpašniekam ērtāku tās vadību, dzima no neapmierinātības ar sadzīvi.

Viss esot sācies kādās viesībās, kurās uzliesmojusi diskusija par to, kāpēc tik daudz laika jātērē, riņķojot pa stāvvietu un meklējot vietu automašīnas novietošanai. Galu galā – riņķošana pa stāvvietu atņem daudz laika, rada aizkaitinājumu autovadītājos, piesārņo vidi un liecina par neefektīvu pilsētas plānošanu.

Šajā diskusijā dzima atziņa, ka jābūt veidam, kā šo procesu atvieglot – proti, radās ideja, ka varētu pārvaldīt un izsekot stāvvietu stāvokli, novērot kārtību tajās un nākotnē savienot ar kādu navigācijas lietotni. Šādi dzima ideja par viedo sensoru, kas autovadītājam norādītu uz brīvajām vietām stāvvietā.

Diskusijas rezultātā 2017. gadā dzimst SIA “Mobio”, kuru izveido “Parkdroid” idejas autors un vairāku citu tehnoloģiju uzņēmumu īpašnieks Reinis Kūla.

Tajā pašā gadā sākas aktīvs darbs pie viedā stāvvietas sensora izveides, kas izrādās grūtāks, nekā sākumā licies. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka gan pati izmantotā tehnoloģija – ģeo­magnētiskais sensors, kas reģistrē magnētiskā lauka izmaiņas un nosaka, vai stāvvieta ir aizņemta vai brīva, – ir jauna, gan arī ar to, ka jau no paša sākuma izvirzītas augstas prasības – sensoram jāiztur jebkādi laika apstākļi un ar vienu bateriju jāspēj strādāt vismaz septiņus gadus.

Tādēļ bijis jārisina jautājums par sensora darbības algoritmu, lai tas patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas, tāpat problēmas radījusi sensora komunikācijas veida izvēle. Tomēr 2019. gada sākumā “Parkdroid” beidzot ir radīts.

“Mobio” projektu vadītāja Anna Beķere stāsta, ka līdzās tehniskajām problēmām jau pašā sākumā “Parkdroid” gaidījusi sāpīga neveiksme – tas nav ieguvis cerēto atbalstu viedo pilsētu risinājumu projektu konkursā “Atspēriens”, kaut gan atbildis visām prasībām.

Par neveiksmīgiem pagaidām izrādījušies arī visi mēģinājumi sākt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, kaut gan sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību šobrīd norisinās pilotprojekts ielu apgaismojuma papildināšanai ar viedo apgaismojumu, kas saistīts ar citu R. Kūlas uzņēmumu.

Tā nu par Latvijas uzņēmuma pirmo klientu kļuvis Indijas uzņēmums “Elvicto Technologies”, un šai sadarbībai bijusi liela loma uzņēmuma izaugsmē. A. Beķere stāsta, ka, sākot sadarbību, kļuvis skaidrs, ka jāpārstrādā sensora darbības algoritms, problēmas radījis arī tas, ka “LoRa” (mazu enerģijas apjomu patērējoša un plašu reģionu aptvert spējīga radiosakaru tehnoloģija) sakaru frekvences katrā reģionā ir atšķirīgas un iekārtas nepieciešams pielāgot šīm frekvencēm.

Vēl viens ieviešanas procesā radīts secinājums – “LoRaWAN” tīklam ir jābūt blīvākam, nekā tas ir aprakstīts šī tīkla teorijā, sevišķi gadījumos, kad parādās šķēršļi. Neskatoties uz visām sākotnējām problēmām, Indijas kompānija joprojām ir uzņēmuma klients – un tā gatavojas uzstādīt “Parkdroid” vienā no lielākajām Keralas štata pilsētas Thiruvananthapuramas stāvvietām. Tur atrodas viens no lielākajiem IT parkiem Indijā.

Attīstība caur lietu interneta tirgu

Uzņēmuma tālākā attīstība un klientu piesaiste notika tehnoloģiju izstādēs un t. s. lietu interneta tirgus laukumos, piemēram, “ThingPark Market”. Kā jau jebkurā tirgus laukumā tajos satiekas konkrētu izstrādājumu meklētāji ar ražotājiem. Uzņēmums atzīmē, ka ļoti liela nozīme bijusi arī sadarbībai ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Trīs gadu darba rezultāts – izdevies atrast klientus 15 valstīs un kopumā uzstādīti jau vairāk nekā 5000 sensori.

Jāpiebilst, ka sensori tiek komplektēti tepat, Latvijā. Lielākais ražošanas izaicinājums šobrīd ir milzīgās kavēšanās, ko radījusi ekonomiskā krīze, – agrāko ne ilgāk kā vienu mēnesi ilgo detaļu piegādi nomainījusi pat pusgadu ilga kavēšanās. Viens no svarīgiem sensora ražošanas aspektiem ir tā korpuss, kam jābūt īpaši izturīgam. Šī iemesla dēļ korpusam tiek izmantots īpašs polikarbonāta sakausējums, kas to padara noturīgu pret mehānisko ietekmi un mitruma ietekmi.

Sava loma ir arī korpusa krāsai, tai jābūt gaišai, lai mazinātu temperatūras pieaugumu, atrodoties saulē. Vēl viens būtisks aspekts – enerģijas patēriņš. Iekārtas darbojas ar baterijām, un tām ir jādarbojas vismaz septiņus gadus neatkarīgi no vides īpatnībām, kur atrodas sensori, – lietus, saule, karstums un aukstums nedrīkst ietekmēt to darbu. Iekārtas korpuss tiek veidots modulārs. Klientiem tiek piedāvāti gan virszemes, gan iegremdējami sensori, kas ļauj tos vieglāk pielāgot konkrētajai vietai un apstākļiem.

Tehnoloģiski izaicinošākais ir bijis un ir automašīnas noteikšanas mehānisms, kurā izmantots ģeomagnētiskais sensors un sarežģīti algoritmi, lai panāktu augstāko iespējamo precizitāti. Sensoros ietvertas atvērtās lietu interneta tehnoloģijas “LoRaWan”, “NBioT”, “LTE-Cat M1”.

Veiksmīga pārdošanas stratēģija

A. Beķere uzsver, ka uzņēmuma pārdošanas stratēģija ir piedāvāt tikai tādas ierīces, kas viegli un vienkārši integrējamas dažādās stāvvietu pārvaldības programmās. Tas samazina produktu cenu un palīdz konkurēt ar uzņēmumiem “Bosch” un “Libelium”, kas pārdod tikai pilnu komplektu – ierīces kopā ar pārvaldības pro­grammu. Šāds piedāvājums ierobežojot tirgu, jo ne visiem šāda pārvaldības programma ir nepieciešama. Pagaidām šī stratēģija esot strādājusi veiksmīgi.

Pieprasījums strauji augot, jo pilsētas arvien vairāk izprot šī produkta potenciālu. Uzņēmumam jau izdevies pārliecināt par sadarbības lietderību pirmās pašvaldības, taču diemžēl arī tās neatrodas Latvijā, bet gan Brazīlijā un Taizemē. Tagad “Parkdroid” risinājumi darbojas 15 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Brazīlijā, Taizemē, Kazahstānā, Kanādā un Indijā un citās.

Pie uzņēmuma veiksmēm pieder arī projekts Dānijā, kur “Parkdroid” sensori tiks uzstādīti vienā no “IKEA” stāvvietām. Tā kā sensoru uzstādīšana un integrēšana lietotāja sistēmā neesot sarežģīta, tad “Parkdroid” uzstāda lietotājs pats ar rokasgrāmatas palīdzību, problēmu gadījumā konsultējoties ar uzņēmuma tehniskā atbalsta dienestu.

Globālais tirgus aug

Pašreizējie dati liecina, ka viedie stāvvietu sensori par 43% samazina laiku, kas tiek pavadīts, meklējot stāvvietu, par 30% samazina distanci, kas tiek nobraukta, meklējot stāvvietu, un par 8% samazina ar automašīnu novietošanu saistīto satiksmes intensitāti.

2019. gadā globālais viedo parkošanās ierīču tirgus tika vērtēts 6,05 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tiek prognozēts, ka līdz 2027. gadam tirgus praktiski dubultosies un sasniegs 11,13 miljardus ASV dolāru un izaugsme notiks ar ātrumu 11–17,4% gadā atkarībā no pētījuma.

Tiek uzskatīts, ka virkne tuvākās nākotnes tehnoloģiju – digitālo maksājumu attīstība, viedie parkinga laika mērītāji, mašīnu savstarpējā komunikācija – un datu analīzes attīstība tikai veicinās šī tirgus attīstību. Tiek prognozēts, ka pirmās vietas, kurās tiks ieviesta viedā stāvvietu administrēšana, būs stāvvietas pie lidostām, iepirkšanās centriem un universitātēm, visstraujākā izaugsme tiek paredzēta Ziemeļamerikas tirgum.

Uzziņa:

SIA “Mobio” 2017. gadā dibina tehnoloģiju uzņēmējs Reinis Kūla. Mērķis – attīstīt viedās automašīnu stāvvietas.

Viss 2018. gads paiet “Parkdroid” radīšanas procesā. Uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā – 27 tūkst. eiro, peļņa – 8800 eiro. 2019. gadā produkts radīts, parādās pirmie klienti. Apgrozījums 2019. gadā – 57 tūkst. eiro, zaudējumi – 16 tūkst. eiro.

Piesaistīti klienti 15 valstīs, uzstādīti vairāk nekā 5000 parkdroīdi. Apgrozījums 2020. gadā pieaug sešas reizes – līdz 340 tūkst. eiro.

VĒRTĒJUMS: Ērta un vienkārša sistēma

Ajaja Jose, “Elvicto Technologies” valdes priekšsēdētājs, Indija: “Parkdroid” ir inovatīva un precīza ierīce viedo stāvvietu pārvaldībai. Tas ir bezvadu ģeomagnētiskais sensors, kas patērē maz enerģijas un nodrošina tālu signāla pārraides attālumu.

Sensoriem ir nozīmīga loma viedo pilsētu konceptā, un tie ir piemēroti gan publiskām, gan privātām stāvvietām. “Parkdroid” ir izstrādāts, izmantojot jaunākās “IoT” un “LoRa” tehnoloģijas. Tas nodrošina augstāko precizitātes līmeni un bateriju darbības laiku, pateicoties produkta unikālajām kapacitātēm.

“Parkdroid” integrācija mūsu lietu internetā balstītajā autostāvvietu vadības sistēmā ir ērta un vienkārša, kas klientiem sniedz iespēju atrast, rezervēt un apmaksāt autostāvvietas pakalpojumus pirms došanās ceļā, izmantojot mobilo lietojumprogrammu. Papildus “Parkdroid” risinājums nodrošina reāllaika brīdinājumus un autostāv­vietu pieejamību automašīnu vadītājiem.