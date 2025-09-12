“No tā paša valsts budžeta tas būs jāatmaksā…” Kūtris izgaismo trīs būtiskas OIK atmaksas nianses 0
Runājot par tā saukto obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atmaksu, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Saeimas Juridiskās komisijas deputāts (ZZS) un bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris aicināja: “Cilvēkiem ir jāsāk sarunāties ar sevi caur viņu pārstāvjiem. Ir cilvēki, kuri algos advokātus, kas piedāvā palīdzību, lai vērstos pret valsti. Valsts, savukārt, algo advokātus vai ministriju pārstāvjus, kuri nāk ar saviem argumentiem. Vai lieta nonāks līdz strīdam tiesā un valsts atzīs, ka rīkojusies nepareizi un veiks atmaksu, to rādīs laiks.”
Kūtris izceļ trīs dažādus aspektus šajā jautājumā. Pirmkārt, kā “parasts cilvēks” viņš pauž neizpratni: “Ja es esmu maksājis papildu naudu kādam uzņēmējam, rodas jautājums – par ko es maksāju?! Nauda tika maksāta, lai attīstītu elektroenerģijas ražošanu no alternatīviem avotiem, bet rezultāta nav, un cilvēki vēlas atgūt savu naudu.”
Otrkārt, kā jurists Kūtris norāda, ka lieta ir ārkārtīgi sarežģīta: “Tajā nav tikai divas puses – ir īrnieki un izīrētāji, mirušie un viņu mantinieki, jo visi ir bijuši maksātāji. Ja visiem būtu jāizmaksā kompensācijas, kā to vispār izdarīt?!” Viņš piebilst, ka turklāt no administratīvo tiesību procesa viedokļa nav iespējams pieprasīt naudu atpakaļ no uzņēmējiem, kuri veica OIK maksājumus.
Treškārt, Kūtris uzsver valsts perspektīvu: “Būsim godīgi! Ja katrs, kurš ir maksājis, vēlas saņemt kompensāciju un tiesa lems, ka valstij jāatmaksā šī summa, tas nozīmēs, ka nauda tiks ņemta no valsts budžeta, atņemot līdzekļus medicīnai vai izglītībai. Ne jau kādai amatpersonai prasīs atmaksāt deviņus miljardus.”