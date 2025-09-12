“No tā paša valsts budžeta tas būs jāatmaksā…” Kūtris izgaismo trīs būtiskas OIK atmaksas nianses 0

LA.LV
18:45, 12. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

Runājot par tā saukto obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atmaksu, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Saeimas Juridiskās komisijas deputāts (ZZS) un bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris aicināja: “Cilvēkiem ir jāsāk sarunāties ar sevi caur viņu pārstāvjiem. Ir cilvēki, kuri algos advokātus, kas piedāvā palīdzību, lai vērstos pret valsti. Valsts, savukārt, algo advokātus vai ministriju pārstāvjus, kuri nāk ar saviem argumentiem. Vai lieta nonāks līdz strīdam tiesā un valsts atzīs, ka rīkojusies nepareizi un veiks atmaksu, to rādīs laiks.”

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

Kūtris izceļ trīs dažādus aspektus šajā jautājumā. Pirmkārt, kā “parasts cilvēks” viņš pauž neizpratni: “Ja es esmu maksājis papildu naudu kādam uzņēmējam, rodas jautājums – par ko es maksāju?! Nauda tika maksāta, lai attīstītu elektroenerģijas ražošanu no alternatīviem avotiem, bet rezultāta nav, un cilvēki vēlas atgūt savu naudu.”

Otrkārt, kā jurists Kūtris norāda, ka lieta ir ārkārtīgi sarežģīta: “Tajā nav tikai divas puses – ir īrnieki un izīrētāji, mirušie un viņu mantinieki, jo visi ir bijuši maksātāji. Ja visiem būtu jāizmaksā kompensācijas, kā to vispār izdarīt?!” Viņš piebilst, ka turklāt no administratīvo tiesību procesa viedokļa nav iespējams pieprasīt naudu atpakaļ no uzņēmējiem, kuri veica OIK maksājumus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

Treškārt, Kūtris uzsver valsts perspektīvu: “Būsim godīgi! Ja katrs, kurš ir maksājis, vēlas saņemt kompensāciju un tiesa lems, ka valstij jāatmaksā šī summa, tas nozīmēs, ka nauda tiks ņemta no valsts budžeta, atņemot līdzekļus medicīnai vai izglītībai. Ne jau kādai amatpersonai prasīs atmaksāt deviņus miljardus.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Ārkārtīgi interesanti, kā tas beigsies,” uzņēmuma “Metalekspo” izpilddirektors par OIK atgūšanu
TV24
Milzīga sabiedrības interese par OIK atgūšanu – advokāti gatavi proaktīvai cīņai
TV24
Ministrs: Ja pierādīs, ka OIK iekasēšana no iedzīvotājiem bija pretlikumīga, valstij būs jāatmaksā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.