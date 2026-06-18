Tagad sieviete var izvēlēties sievieti! “Bolt” jaunievedums kādam šķiet prieks, bet citam – diskriminācija 6
Pēc tam, kad plašāk sabiedrībā izplatījās informācija, ka platformā “Bolt” tagad pieejama iespēja izvēlēties taksometru ar sievieti šoferi, sociālajos tīklos izvērtās plaša un emocionāla diskusija par drošību, stereotipiem un braukšanas pieredzi.
Diskusiju aizsāka viedoklis, ka šāda izvēle varētu nozīmēt sieviešu bailes no uzmākšanās, un tā vietā, lai justos droši, viņas “labāk riskēšot ar autoavāriju”. Šis apgalvojums uzreiz izraisīja asu reakciju. “Pateikšu to, ko daudziem droši vien ir neērti teikt, bet gribētos – stulbs tu esi.”
Citi komentētāji norādīja uz ironiju un stereotipiem: “Funny guy. Ceru, ka komentāros tevi apēdīs bez sāls.” un “Varu derēt, ka esi ‘vientuļais vilks’, jo sievietes ‘nezin ko grib’ u.t.t.”.
Tika pieprasīti arī dati par apgalvojumiem: “Ir kādi dati par sieviešu bīstamību pie stūres?” vaicā kāds, savukārt citi uzsvēra, ka statistika runā pretēji stereotipiem. “Sievietes izraisa vismazāk avāriju. 80 % vidēji ir vīrieši. Apdrošināšanas kompānijās kompensācijas par sasistām mašīnām piesaka vīrieši.” norāda kāds sarunā iesaistītais.
Diskusijā parādījās arī drošības aspekts – daļa lietotāju uzsvēra, ka izvēle var būt būtiska tieši sievietēm, ņemot vērā bažas par drošību taksometros. “Vismaz, runājot par pēdējā laika notikumiem, es labāk riskētu ar otro variantu, nekā lai mani kāds “Bolt’ vīriešu kārtas pārstāvis aizved uz mežu.”
Diskusija turpinājās arī par to, vai šādas izvēles iespējas var uzskatīt par diskrimināciju vai tieši pretēji – par drošības risinājumu. Daļa komentētāju uzsvēra, ka līdzīgas iniciatīvas jau iepriekš pastāvējušas arī citos formātos, tostarp apdrošināšanas nozarē. “Tā iespēja ir sen. Vēl Latvijā ap 2000. gadu bija reklāma, ka sievietēm OCTA ar 30% atlaidi – bet to aizliedza kā diskriminējošu.” raksta viens no lietotājiem.
Tikmēr citi diskusiju rezumēja asāk, norādot uz pārlieku vispārinājumiem un emocijām. “Tu visu esi sapratis nepareizi. Tas ir par to, lai sievietēm ikdienā nav jāsastopas ar tādiem kā tu.” raksta komentētājs.
Diskusija turpina dalīt viedokļus – vieniem tā ir drošības izvēle, citiem stereotipu nostiprināšana. Lūk, komentāru izlase.