Ilustratīvs foto Foto: Shutterstock

Noslēdzies konkurss mērķprogrammā “Valstiski nozīmīgi pasākumi”, “Latvijai – 100”, “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos”, “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” visās nozarēs, LA.lv uzzināja VKKF.

Mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi pasākumi” mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Konkursā tika iesniegti 92 pieteikumi, kuriem kopā pieprasītais finansējums sasniedza 3 258 871,33 eiro. Finansiālu atbalstu saņēmuši 50 pieteikumi, starp kuriem sadalīti 1 292 714 eiro.

Mērķprogrammā finansēti tādi ikgadēji Latvijas kultūrvidei būtiski pasākumi kā starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, festivāls “Dzejas dienas 2020”, kino festivāls “Baltijas pērle”, RIXC Mākslas un zinātnes festivāls 2020, Rīgas modes nedēļa/Riga Fashion Week, bērnu un jauniešu folkloras programma “Rotā saule, rotā bite”, izstāde “Madernieka stils”, Rudens kamermūzikas festivāls 2020, 28. Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu festivāls, mākslas festivāls “Cēsis – 2020” un citi.

AS “Latvenergo” šai programmai ziedojis 75 000 eiro.

Šis fnansējums piešķirts Valmieras vasaras teātra festivālam (15 000), 20. Pasaules mūzikas festivālam “Porta” (5000), mākslas festivālam “Cēsis 2020” (15 000), festivālam “Rīgas ritmi 2020” (15 00), 25. Baltijas baleta festivālam (10 000) un klasiskās mūzikas festivālam “Rīga Jūrmala” (15 000), pauda VKKF komunikāciju pārstāve Jana Vērdiņa.

Šajā mērķprogrammā finansēti projekti ar AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma atbalstu 38 000 eiro apmērā. “Latvijas valsts mežu” finansējums piešķirts XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisei.

“Gan AS “Latvijas valsts meži”, gan AS “Latvenergo” ziedojums šai programmai kļuvis par ikgadēju, nozīmīgu atbalstu valstisku nozīmīgu pasākumu īstenošanai. AS “Latvijas valsts meži” šīs mērķprogrammas projektu finansēšanā iesaistījušies kopš 2012.gada, bet AS “Latvenergo” – kopš 2018. gada,” sacīja Jana Vērdiņa.

Par mērķprogrammas “Latvijai 100” konkursu tās ekspertu komisijas priekšsēdētāja Selga Laizāne skaidro, ka “atbalstīti nacionāli, starptautiski, kā arī vietējās kopienas un reģionāli projekti, kas atklāj kultūras lomu un ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību un tā tapšanas vēsturi”.

Īpaši akcentēti notikumi, kam svinam gadadienas 2010. un 2021.gadā: Barikāžu laiks, Deklarācijas Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, Latvijas Republikas starptautiskā atzīšana “de iure”, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgade.

2020. gada mērķprogrammas konkursā iesniegts 101 projekts, atbalstīts 31 projekts par kopējo summu 306 286 eiro.

Plānotā projektu norise aptver gan Latviju, gan ārvalstis, piedāvājot plaša spektra pasākumus, piemēram, vēstures un mākslas izstādes Latvijā, Polijā, Beļģijā, Čehijā un citur.

Plašai auditorijai būs pieejami mediju produkti (“Vieta – Latvija”, eseju sērija interneta žurnālā “Satori” “Visjaunāko laiku vēsture”), tāpat, tiks turpināti tādi interneta un televīzijas projekti, kā “Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku”, “Literatūre”, “Tas notika šeit” un citi).

Mērķprogrammā „Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos” atbalstīta Latgales vēstniecība “Gors” (212 000), Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (202 000), teātra nams “Jūras vārti” un koncertzāle “Latvija” Ventspilī (208 000), koncertzāle “Lielais dzintars” Liepājā (214 000) un koncertzāle “Cēsis” (214 000).

Savukārt mērķprogrammā “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” finansēta 74 nevaldības kultūras organizāciju darbība, kopumā šim mērķim sadalot 1 164 760 (pieprasīti tika 2 960 774.40 eiro).