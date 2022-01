Foto: Zane Bitere/LETA

Šobrīd kovida ārstēšana jānodrošina 45 slimnīcās visu profilu nodaļās izolētās palātās, jo daudzi pacienti slimojot viegli jeb praktiski bez sim­ptomiem.

Vakar Latvijā reģistrēti 5082 jauni Covid-19 gadījumi un 17 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Šī bija otrā diena pēc kārtas, kad tiek sasniegts jauns Covid-19 inficēto skaita rekords. No visiem otrdien reģistrētajiem inficētajiem cilvēkiem 2189 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 2893 bija vakcinēti.

SPKC dati rāda, ka omikrona vilnis ir pārsviedies uz bērniem un 20–29 gadu veciem jauniešiem un tā epicentrs ir Rīgā un Pierīgas novados. Diemžēl saslimstība sākot pieaugt arī sešdesmitgadīgo vidū.

Saeimas deputāts Vitālijs Orlovs (“Saskaņa”) interesējās, vai ar antivielām ir iespējams noteikt, ka ir zudusi vakcīnas efektivitāte. “Vakcīnu iedarbīgums ir būtisks faktors mūsu lēmumu pieņemšanā. Balstvakcinācija praktiski tiek veikta tikai ar divu veidu mRNS vakcīnām “Pfizer” un “Moderna”, un tam ir pamatots iemesls. Šīs vakcīnas izrādījušās noturīgākās un efektīvākās,” atbildēja Pavļuts.

Savukārt epidemiologs Jurijs Perevoščikovs teica: “Antivielu daudzums pret šiem reālajiem riskiem nevar dot pienācīgu priekšstatu un arī neviens ārsts droši vien nepateiks, ka jums ir tāds vai citāds antivielu daudzums, ka jūs nesaslimsiet vai saslimsiet.

Lielbritānijā ir publicēti pētījumi par to, cik cilvēku, kuri bija vakcinēti, saslimst pēc dažādu vakcīnu saņemšanas. Pēc divu vakcīnu devu saņemšanas to efektivitāte samazinās līdz pat 10%, ja ir pagājušas 20 un vairāk nedēļas. Tā var samazināties līdz pat nullei, ja cilvēks ir potēts ar “AstraZeneca”. Balstvakcīnai nav aizsargefekta pret inficēšanos, bet tiem, kuri to saņēmuši, aizsargefekts pret stacionēšanu un nāves gadījumiem ir 90 procenti.”

Maina karantīnas noteikumus

Tā kā Latvijā ir izplatījies Covid-19 ļoti infekciozais omikrona variants, aktuāls kļūst jautājums par dažādās jomās nodarbinātajiem, ja vienlaikus slimos liels skaits cilvēku. Tāpēc valdība otrdien grozīja noteikumus, kas ļauj kovidu pārslimojušām personām 60 dienu laikā kopš inficēšanās apstiprināšanas nepiemērot mājas karantīnu. Līdz šim karantīna netika piemērota sešu nedēļu jeb pusotra mēneša laikā. Šāds lēmums pieņemts, balstoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC) norādi, ka 60 dienu laikā cilvēks nevar inficēties atkārtoti.

Atbilstoši ESPKC jaunākajām rekomendācijām tiek saīsināts mājas karantīnas laiks vakcinētām personām. Vidēji vīrusa inkubācijas laiks ir trīs dienas, kad cilvēks izdala maksimālo vīrusa daudzumu. Šajā laikā var pat neparādīties saslimšanas simptomi.

Tomēr atbilstoši jaunākajiem datiem ir zināms, ka 95% pacientu simptomi parādījās pirmajās 10 dienās un simptomu attīstības iespējamība pēc desmitās dienas bija tikai piecos procentos gadījumu. Tāpēc valdība ļauj pilnībā vakcinētai personai mājas karantīnu saīsināt līdz 10 dienām, bet nevakcinētai personai joprojām tiek saglabāta 14 dienu mājas karantīna.

Ja ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu kontaktpersonai veiktā RNS vai antigēna testa rezultāts ir negatīvs, tiek atļauta septiņu dienu mājas karantīna.

Ar respiratoriem – drošāk

Ministru kabinets ir nolēmis, ka no 25. janvāra vairs nevarēs valkāt auduma maskas (izņemot izglītības iestādes, kur tiek piegādātas auduma maskas ar speciālu aizsardzības slāni) un būs jāizmanto tikai medicīniskās maskas vai respirators FFP2 vai FFP3.

Vācijā veiktie pētījumi liecina, ja cilvēks, kurš izmanto respiratoru FFP2, nonāk kontaktā ar inficētu personu mazāk par 15 minūtēm, viņš ir pilnībā pasargāts no inficēšanās ar kovidu. Bet, ja saskarsme ir vairāk nekā 15 minūtes, – aizsardzība ir ap 96%.

Valstis, kuras atteikušās no auduma maskām

* Itālijā FFP2 tipa sejas masku lietošana ir obligāta sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos gan iekštelpās, gan ārpus tām.

* Austrijā praktiski visās iekštelpās (veikalos, transportā u. tml.), izņemot darba vietu, ir obligātas FFP2 maskas. Valdība 6. janvārī paziņoja, ka FFP2 maskas turpmāk būs jāvalkā arī ārpus telpām, kur notiks tikšanās ar citu mājsaimniecību pārstāvjiem.

* Grieķijā lielveikalos un sabiedriskajā transportā obligāti jālieto vai nu paaugstinātas aizsardzības sejas maska (KN95), vai divas sejas maskas.

* Vācijā FFP2 maskas tiek stingri ieteiktas lietošanai sabiedriskajā transportā un veikalos. Arī kultūras iestādes ir apmeklējamas tikai ar FFP2 maskām.

* Slovēnijā iekštelpās un ārpus tām, kur nevar ievērot sociālo distancēšanos, obligāti jālieto FFP2 sejas maskas.

AVOTS: Veselības ministrija