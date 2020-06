Ilustratīvs attēls Foto: Agnese Gulbe/LETA

Viena no manām mīļākajām bērnu multfilmām – “Par begemotu, kurš baidījās no potēm”. Sevišķi patika tā vieta, kurā bailīgais resnulis jautā draugam: “Saki, vai tu mani turēsi aiz rociņas?”

Raugoties no šodienas perspektīvas, mēs saprotam, ka jautājums jau nebija par to, vajag vai nevajag potēties. Filmiņas mērķis bija kliedēt bērna bailes no adatas dūriena.

Tas, ka vakcinācija ir laba un vērtīga, bija pats par sevi saprotams. Bet no potēm baidās ne jau tikai bērni.

Kā liecina pavisam nesena aptauja, tad tikai 67% Vācijas pieaugušo iedzīvotāju būtu ar mieru potēties pret Covid-19, ja šāda vakcīna parādītos.

Nesen mediji ziņoja par kādu Vācijā dzīvojošu latviešu ārsti, kuras klīnikā Berlīnē no pārslimotas difterijas blaknēm miris pret šo slimību nevakcinēts bērns. Pēc tam kad ārste sociālajos tīklos izteikusi savas domas par vakcinēšanās nepieciešamību, viņa saņēmusi daudzas naidpilnas vakcīnas noliedzēju vēstules, pat draudus un lāstus.

Pirmajā brīdī varētu domāt, ka pie vainas ir modernie mediji. Ja nebūtu “Facebook”, viņa nebūtu paudusi savus uzskatus par potēšanu tik lielam skaitam cilvēku. Un otrādi – bez sociālajiem tīkliem daktere nebūtu uzzinājusi, ko par viņu domā kategoriskie vakcīnu noliedzēji.

Taču patiesībā problēma ir daudz dziļāka. Aizvadītajos, es teiktu, nu jau četrdesmit gados vismaz tā saucamajā Rietumu pasaulē un nu jau arī Krievijā, patiesībā visā “pēcpadomju telpā”, samazinās cilvēku interese par eksaktajām zinātnēm.

Fizika un ķīmija vairs nav pieprasīti priekšmeti skolās. Vēl vairāk – zinātne un modernās tehnoloģijas kļūst par naida objektu. Visā pasaulē (Beļģijā, Kiprā, Īrijā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē utt.) aizdegas 5G mobilo sakaru torņi.

Daļā sabiedrības cirkulē baumas un sazvērestības teorijas, ka mistiskais “5G” esot pie vainas Covid-19 vīrusa izplatībai. 5G torņu svilināšana liecina ne jau tikai par tumsonību. Diemžēl šiem dedzinātājiem nav elementāras sajēgas par elektromagnētiskā lauka dabu, tā izcelsmi, darbības principiem un ietekmi uz cilvēku.

Droši var teikt, ka kopš masveida vakcinācijas ieviešanas tā ir glābusi dzīvību simtiem miljoniem cilvēku visā pasaulē. Jau 1785. gadā Rūjienas draudzes mācītājs Gustavs fon Bergmanis potēja pret bakām ap 12 000 Rūjienas apkārtnes zemniekus.

Bet tas bija Apgaismības gadsimts, kad mācītāji bez liekas kavēšanās steidzās izmantot zinātnes sasniegumus cilvēka labā. Bet mēs dzīvojam citā laikmetā, kurā neticība zinātnei iet roku rokā ar atkrišanu no lielajām reliģijām, pirmām kārtām no kristīgās baznīcas.

Tomēr tā saucamais “garīgums” jau nekur nav zudis. Ticību zinātnei un sekošanu reliģijai cilvēka apziņā pamazām aizstāj difūza amorfu uzskatu kopa, kurā tiek žonglēts ar pseidoreliģiskiem un pseidozinātniskiem terminiem.

Manā priekšā ir visai interesants, pavisam oficiāls un visai simbolisks dokuments – “Profesiju klasifikators, 1. pielikums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumiem Nr. 461”. Tajā ar kārtas numuru 5161 uzskaitītas visai neparastas profesijas: astrologs, hiromants, okultists, zīlnieks, ekstrasenss, bioenerģētiķis.

Tāpat minēti to profesionālās darbības “pamatuzdevumi”. Tie ir tā vērti, lai tos citētu pilnībā: “Sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi.

Interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.”

Jājautā – kāpēc valdība neizmanto šādu vērtīgu speciālistu pakalpojumus? Un kur raugās Valsts kontrole?

Tā vietā, lai šķiestu valsts naudu un izmantotu dārgu ekspertu padomus, lai uzturētu drošības dienestus, pietiktu ar pāris zīlniekiem un kafijas biezumu pārzinātājiem!

Kas ir sevišķi interesanti – šo dokumentu apstiprinājis fiziķa Valda Dombrovska Ministru kabinets. Būtu interesanti uzzināt no viņa, ko eksaktās zinātnes saka par “cilvēka enerģijas lauka struktūru”.