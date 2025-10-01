“Patiesas drosmes piemērs!” 11 gadus veca meitene no degošas mājas izglābj brālīti un māsiņu 0
Lai kļūtu par varoni, nav jāsasniedz konkrēts vecums. Ar neticamu gadījumu dalījušies Lietuvas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) speciālisti: pavisam nesen Lietuvā, Jurbarkā, 11 gadus veca meitene no degošas mājas izglāba jaunāko brālīti un māsiņu, ziņo Lrytas.
Uz ugunsgrēku Jurbarkā, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu māja, 20. septembrī devās divas NMPD brigādes — bija aizdomas, ka ēkā atrodas arī bērni.
Viena no mediķēm – Vilma – dalījās aizkustinošā stāstā par tās dienas notikumiem. 11 gadus vecā Viktorija, sajutusi deguma smaku un ieraudzījusi liesmas brāļa istabā, nesteidzās glābt rotaļlietas vai datoru – viņa steidzās glābt vissvarīgāko – savu mazo brāli un māsu.
Viņa paņēma trīsgadīgo brālīti Ādamu rokās, pie viņa deguna pielika kreklu un pieliekusies iznesa viņu ārā. Tad meitene atgriezās pēc piecgadīgās māsas Evijas un tāpat iznesa arī viņu.
Pagalmā meitene atrada mammu, kura tobrīd strādāja un nekavējoties izsauca palīdzību.
Uz jautājumu, kā zinājusi, ko darīt, Viktorija atbildēja, uzsverot, ka viņas skolā viesojušies ugunsdzēsēji. “Atcerējos, ka viņi teica — ja redzi degošu māju, vispirms jāglābj savējie. Tāpēc paķēru brāli un māsu, un mēs izskrējām ārā,” sacīja meitene.
NMPD Kauņas rajona struktūrvienības “Facebook” lapā uzsvērts: “Šodien visi ir dzīvi un veseli, bet meitene — patiesas drosmes piemērs.”