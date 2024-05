“Tās ir šausmas – tas ir arī seksuālās vardarbības karš!” Okupēto teritoriju vīrieši stāsta par pārdzīvoto Ieteikt







Stundas laikā pēc Krievijas drošības spēku aizturēšanas Romānam Šapovaļenko tika draudēts ar izvarošanu.

Reklāma Reklāma

2022. gada 25. augustā, dienu pēc Ukrainas neatkarības dienas, trīs bruņoti, maskās tērpti Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) virsnieki iebruka viņa mājā Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Hersonā, kuru tobrīd bija okupējuši Krievijas spēki, vēsta “CNN”.

Viņi izdemolēja viņa māju, meklējot apsūdzošus pierādījumus.

Viņiem pietika ar ziņojumu Šapovaļenko tālrunī, kurā krievu karavīri tika nosaukti par “orkiem” — izsmejoša atsauce uz ļaunajiem spēkiem JRR Tolkīna Viduszemes grāmatās un populārs ukraiņu lamuvārds Krievijas armijai.

Pēc tam viņš tika sasiets un ar aizsietām acīm iebāzts netrafarētā automašīnā.

Dažas dienas pēc tam Šapovaļenko stāstīja, ka pret viņu vairākkārt izmantots elektriskais trieciens dzimumorgānu rajonā, viņam tika draudēts ar stikla pudeli izvarot, un pat lika noticēt, ka viņu varētu sterilizēt.

“Viņiem ir fetišs pret dzimumorgāniem. Dažreiz durvis atvērās, un viņi teica: “Mēs izņemsim stekus un visus šeit izvarosim,” stāsta 39 gadus vecais Romāns.

Lietišķi aprakstot savas pieredzes grafiskās detaļas, Šapovaļenko dažreiz apklust, lai nervozi pasmietos. Viņš saka, ka viņa humora izjūta palīdz atveseļošanās procesā. Krieviem gan humors nepatīk: “Es mazliet pajokoju, un viņiem tas nepatika. Par to es saņēmu sitienu. ”

Šapovaļenko seksuālās vardarbības pieredze no Krievijas spēku puses ir izplatīta starp ukraiņiem, tostarp civiliedzīvotājiem un karavīriem, kuri ir aizturēti kopš Krievijas plašā iebrukuma valstī pirms vairāk nekā diviem gadiem.

Cilvēktiesību uzraugi jau sen ziņo par Krievijas policijas un drošības spēku nežēlīgās seksuālās vardarbības izmantošanu pret ieslodzītajiem un aizturētajiem Krievijā. Tagad šķiet, ka Krievija šo praksi izmanto arī uz okupēto Ukrainu.

Reklāma Reklāma

Tikai daži vīrieši ir publiski runājuši par piedzīvoto, bet Ukrainas prokurori un tiesību organizācijas uzskata, ka vīrieši veido lielāko upuru skaitu. Par noziegumiem bieži neziņo, jo ar tiem ir saistīta stigma un kauns. Jaunākajā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes ikgadējā ziņojumā par ar konfliktiem saistītu seksuālo vardarbību teikts, ka 2023. gadā Ukrainā ir dokumentēti 85 gadījumi, kas skar 52 vīriešus, 31 sievieti, vienu meiteni un vienu zēnu. Atsevišķā ANO tiesību amatpersonu ziņojumā, kas intervēja 60 vīriešus ukraiņu karagūstekņus pēc viņu atbrīvošanas, atklāts, ka 39 bija seksuālās vardarbības upuri, kamēr viņi atradās apcietinājumā Krievijā.

“CNN” intervēja četrus izdzīvojušos vīriešus, divus klātienē un divus pa tālruni, un ieguva liecības no vēl diviem, kurus turēja Krievijas vienības piecos Maskavas okupētajos vai anektētajos Ukrainas reģionos: Hersonā, Doņeckā, Zaporožžijā, Harkovā un Krimā. Šie vīrieši tika pakļauti piespiedu kailumam, dzimumorgānu elektrotraumām – visbiežāk ar vadiem no padomju laika militārā lauka telefona TA-57, kas pazīstams kā “Tapik” – un izvarošanas draudiem.

Viņu stāstītais saskanēja ar Kijevas, Hersonas un Harkovas reģionālo prokuroru dokumentētajām lietām, un tos apstiprināja liecinieki, kas atradās tajās pašās aizturēšanas iestādēs Harkovā un Hersonā.

Kopumā viņu stāsti atspoguļo to, ko prokurori raksturo kā Krievijas sistemātisku un nepārtrauktu seksuālās vardarbības izmantošanu okupētajās teritorijās, kas ir daļa no tās centieniem piespiest Ukrainas tautu pakļauties.

“Mēs to redzam atkal un atkal dažādos okupācijas reģionos. Viņi izmanto vienu un to pašu seksuālās vardarbības paņēmienu, to pašu pazemošanas metodi, to pašu metodi, kā viņi to izskaidro saviem upuriem,” sacīja Ukrainas prokurore un ar konfliktiem saistītās seksuālās vardarbības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Anna Sosonska.

Runājot ar “CNN” no sava biroja Kijevā, Sosonska sacīja, ka pret vīriešiem tiek veikts ievērojams skaits dokumentētu Krievijas armijas seksuālās vardarbības noziegumu, tostarp piespiedu kailums, dzimumorgānu kropļošana, izvarošana un piespiedu pakļaušana seksuālai vardarbībai pret citiem. “Īpaši izmantojot elektrisko strāvu uz dzimumorgāniem – tas ir saraksta augšgalā,” viņa skaidro.