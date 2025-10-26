Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma 0
Savdabīga reklāma liek cilvēkiem izbrīnā ieplest acis. Internetā klejo reklāma, kas uzrunā pensionārus, kas dzimuši no 1951. līdz 1989.gadam. Jā, tieši tā – līdz 1989.gadam.
Pēc šīs reklāmas loģikas 36 gadus vecs cilvēks jau tiek uzskatīts par pensionāru… Sociālajā tīklā “Threads” cilvēki šo reklāmu uztver ar humoru. Vairums joko, ka labprāt tiešām saņemtu jau pensiju, neskatoties uz to, ka nebūt vēl nav pensijas vecumā.
Reklāmu, visticamāk, ir vērts uzlūkot ar pamatotām aizdomām. Kāds iedzīvotājs tās sakarā vērsies ar jautājumiem pie “lvportals.lv”. Viņš raksta: “Lūdzu, izskaidrojiet uznirstošo reklāmu: “Pensionāriem. Cilvēkiem, kas dzimuši 1951.–1989. gadā. Jauna iespēja katram Latvijas iedzīvotājam–valsts apstiprināts projekts.” Atvērt neriskēju, bet pieļauju, ka tēma interesētu daudzus. Kādas sekas būtu, to atverot? Vai cilvēki nebūtu jābrīdina? Paldies!”
Uz patērētājiem vērstas reklāmas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Kā skaidrots, ja cilvēki uzskata, ka reklāma, kas izvietota ir neobjektīva, negodīga, maldinoša vai tā sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personas ekonomisko rīcību, cilvēkiem ir tiesības vērsties ar sūdzību PTAC, kas uzrauga Reklāmas likuma un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma ievērošanu.