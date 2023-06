“Pieraksti blociņā, tas tā būs!” Māris Gulbis prognozē nākamās valdības sastāvu Ieteikt







“Cepuri nost, Rinkēvičs ir malacis un man nav nekādu iebildumu, bet augustā valdībā būs “Vienotība”, “Progresīvie” un ZZS. Pieraksti blociņā, tas tā būs!” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” prognozē uzņēmējs, bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis.

Uzņēmējs uzskata, ka “Apvienotais saraksts” ir izdarījis pilnīgi visu, lai to izmestu ārā no valdības, un to pašu varot attiecināt arī uz “Nacionālo Apvienību”.

“Būs šī jaunā kombinācija un es ceru, ka mums visiem būs labāk. Bet, mazliet pazīstot arī Aivara [Lemberga] kungu, es saprotu, ka viņš ir zem sankcijām, bet [Augusts] Brigmanis pilnīgi bez viņa ziņas to nedarīja. Aivars ir pamājis ar galvu, es nezinu, vai ar riktīgu mājienu, vai ar mazu, bet tas ir ar Aivara ziņu, un redzēsiet, Aivars Rinkēviča kungu vairs nekritizēs,” noslēgumā saka Gulbis.