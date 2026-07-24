“Pirmā asociācija – aukstā zupa!” Rīdzinieki nav sajūsmā par jauno Rīgas ielās izkārto svētku karogu 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis jautājums par Rīgas svētku karogu dizainu, kas redzams uz Akmens tilta un citās galvaspilsētas vietās. Krāsainie karogi izvietoti par godu Rīgas 825. dzimšanas dienai, taču komentāros tie izraisījuši ļoti dažādas reakcijas.
“Ko jūs domājat par Rīgas svētku karogu dizainu uz Akmens tilta un citās galvaspilsētas vietās? Rīgai par godu 825. dzimšanas dienā!” raksta ieraksta autors.
Fotogrāfijā redzams spilgtās krāsās veidots karogs ar rozā, zaļiem un dzelteniem elementiem. Fonā – Rīgas panorāma ar baznīcu torņiem un pelēkām debesīm, kas karogu padara vēl pamanāmāku.
Komentētāji ātri vien sākuši meklēt asociācijas. Kādam dizains atgādinājis vasaru, krāsas un pilsētas dzīvesprieku, bet citiem pirmā doma bijusi pavisam cita.
Šim vērtējumam piebalso vēl citi, jokojot, vai tas neesot “aukstās zupas karogs” vai pat “aukstās zupas festivāls”. Kāds cits norāda, ka dizains nedaudz atgādinot veco “Limpo” stilu.
Ne visiem košais risinājums šķiet neveiksmīgs. Daļa komentētāju dizainu aizstāv, sakot, ka tas ir uzmanību piesaistošs un iederas vasarā.
Attēlā no Rīgas vasaras kultūras programmas redzams tas pats vizuālais motīvs – spilgta dzeltena pamatkrāsa, rozā un zaļi akcenti, lielais skaitlis 825 un dažādu cilvēku silueti. Šajā kontekstā dizains izskatās daudz pilnīgāk nekā tikai fragmentā uz karoga.
Daļa komentētāju tieši to arī uzsver – ja dizains redzams tikai kā neliels fragments uz karoga, spriest par kopējo ieceri ir grūtāk.
“Ja dizains redzams fragmentāri, nav pietiekami daudz informācijas, lai spriestu un izdarītu secinājumus,” norāda kāda komentētāja.
Tomēr diskusijā parādās arī pavisam citas asociācijas. Vairāki cilvēki rozā toni sasaista ar zīmolu “Elyndi” un nesenām reklāmas kampaņām. Kāds raksta, ka, ieraugot šos karogus, daži tiešām varot iedomāties par “Elyndi”, jo zīmolam pēdējā laikā bijusi izcila reklāmas kampaņa.
Citi savukārt norāda, ka cilvēki, kuriem nepatīk rozā krāsa, šoreiz varēšot vainot ne tikai dizainerus, bet arī pašus pilsētas svētkus.
Diskusijā netrūkst arī pavisam īsu vērtējumu – “Skaista foto!”, “Ir ok!”, “Uzvara pār tumsu.” Savukārt ieraksta autors, atbildot uz komplimentu par fotogrāfiju, paskaidro, ka tas bijis fiksais kadrs no tramvaja loga.
Kā tas bieži notiek sociālajos tīklos, saruna par karogu dizainu ātri aizgāja arī ārpus pašas vizuālās identitātes. Daži komentētāji mēģināja diskusijā iepīt politiku un vēlēšanu izvēles, taču ieraksta autors uzsvēra, ka jautājums ir par Rīgas svētkiem un pilsētas noformējumu, nevis politisku piederību.
Šogad Rīga plaši svinēs 825. dzimšanas dienu un ikviens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā – svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. novembra krastmalā un citviet.
“Rīgas 825. dzimšanas diena savā ziņā ir arī katra rīdzinieka otrā dzimšanas diena. Šī gada vadmotīvs “Atver Rīgu! Kods: 825!” aicina mūs ieraudzīt pilsētu no jauna. Tā ir pilsēta, kas pulsē ne tikai vēsturiskajā centrā, bet visās mūsu apkaimēs. Šie svētki būs stāsts par Rīgu, kas nekad nebūs gatava, jo tā nemitīgi aug, pilnveidojas un iedvesmojas no saviem cilvēkiem. Aicinu ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi visa augusta garumā pievienoties svinībām, lai kopā radītu nākamos mirkļus pilsētas vēsturē,” aicina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
“No trīs Baltijas valstu galvaspilsētām Rīga ir senākā un, kā dzimis rīdzinieks un Rīgas patriots, uzskatu, ka arī skaistākā. Rīga ir pelnījusi grandiozas svinības savā 825. dzimšanas dienā un no pilsētas domes puses svētku programma ir saplānota tā, lai būtu kas īpašs ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim, lai katrs, kurš svinēs Rīgu, justos mūsu pilsētā gaidīts un aizkustināts. Šādi notikumi ir svarīgi ne tikai, lai svinētu, bet arī lai radītu pilsētā ekonomisko aktivitāti, tādēļ Rīgas svētku programmu jau savlaicīgi esam sākuši aktīvi reklamēt kaimiņvalstīs, līdz ar to sagaidām uz svētkiem arī daudz viesu no ārvalstīm.”
“Rīga ir kā Daugava – nepārtrauktā kustībā, dažādu straumju veidota un vienmēr atvērta jaunām idejām, cilvēkiem un pieredzēm. No senās līvu Rīgas līdz mūsdienu galvaspilsētai tā glabā bagātu kultūras mantojumu un vienlaikus raugās nākotnē. Rīgas 825. dzimšanas dienā aicinām ikvienu atvērt savu Rīgu un svinēt pilsētu, kas dzīvo, elpo un attīstās kopā ar saviem cilvēkiem,” uzsver Rīgas domes Kultūras komisijas vadītājs Dāvis Stalts.
Rīgas dzimšanas dienas vadmotīvs šogad ir “Atver Rīgu! Kods: 825!”, kas aicina svinēt un atklāt Rīgu kā dzīvu un daudzbalsīgu pilsētu, kuras skanējumu veido cilvēki, apkaimes, vēsture un kultūra. Rīga joprojām var lepoties ar savu atvērtību dažādībai un vidi, kas ir vienlīdz droša, teiksmaina un draudzīga kā centrā un vecpilsētā, tā pilsētas nomalēs un apkaimēs. Rīgas 825. dzimšanas diena iezīmē nākotnē vērstu attīstības, inovāciju un iedvesmas ceļu, kas sasaucas ar tradicionālo stāstu par “Rīgu, kas nekad nebūs gatava”.
Dzimšanas dienas kampaņas vizuālās identitātes centrālais elements ir košs, dinamisks un monumentāls burts “R” – pirmais burts vārdā “Rīga” –, kas vizuāli kalpo kā pilsētas telpa pati par sevi. Burta formu un laukumu ap to apdzīvo desmitiem mazu figūru, katra savā nodarbē: tās dejo, lasa, skrien, atpūšas, vingro – izdzīvo savu unikālo dzīvi, kopā veidojot dzīvu un trokšņainu pilsētas portretu. Svētku vizuālās identitātes autors ir mākslinieks Reinis Pētersons.
Svētki sāksies 1. augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojuma – murāļa atklāšanu E. Smiļģa ielā 46 un Kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā, kas aicinās rīdziniekus un pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna – kā atvērtu pilsētu atvērtiem cilvēkiem. Diena ar radošām darbnīcām, iesaistes aktivitātēm, performancēm, sportiskām norisēm, jauno mūziķu koncertiem un īpašu ēdināšanas zonu – European Street Food Awards Latvijas posma dalībniekiem. Dienas pirmajā daļā uz skatuves kāps jaunās grupas, kas pārstāv dažādus mūsdienu mūzikas žanrus un skanējumus: grupa “Laiki”, grupa “Gaisaa” un grupa “Idille”. Vakara kulminācijā uzstāsies dziedātāja Aija Andrejeva un īpašs koncertprojekts – Gustavo un Orķestris “Rīga”.
Dzimšanas dienas mēneša notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde “Dumpīgā Rīga”, kas 7. un 8. augustā tiks izrādīta Doma laukumā. Tā ir dziesmu spēle visai ģimenei, kas tapusi, iedvesmojoties no Rutku tēva. Darbības laiks – 1582. gada pavasaris, kad Rīgā notiek kalendāru nemieri, jo rīdziniekiem ir savs viedoklis par Eiropā noteikto kārtību. It kā vieglajā dziesmu spēles stilā režisors piedāvās aplūkot nacionālā rakstura īpatnības toreiz un tagad. Lomās iemīļoti Latvijas Nacionālā teātra aktieri, mūziķi un Rīgas Doma zēnu kora mazie mākslinieki. Izrādes režisors Klāvs Mellis.
8. augustā rīdzinieki aicināti apmeklēt arī Labā krasta svētkus Grīziņkalna parkā, kur dienas garumā notiks dažādas aktivitātes, muzikāli notikumi un līdzdarbošanās visdažādākajām gaumēm.
Rīgas dzimšanas dienas svinības aizsāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Tajā, laikā no deviņiem vakarā līdz vieniem naktī, apmeklētājus iepriecinās laikmetīgs un daudzslāņains elektroniskās mūzikas ceļojums, kurā sastapsies atmosfēriska elektronika, electronic pop, melodic house, synthpop un emocionāli piesātināta deju mūzika. Koncertā dzirdēsim mākslinieku Sign Libra, Evijas Vēberes, apvienības “Solo Ansamblis” no Lietuvas un pašmāju “Oil X Gas” uzstāšanos.
Svinības turpināsies 15. augustā – 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas Kongresu nama un Operas skvērā.
11. novembra krastmalā programmā “Atver Rīgu! Kods: 825!” kaut ko tieši sev atradīs ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis. Pa dienu notiks radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, gastronomiski piedzīvojumi, žanriski daudzveidīga muzikāla skatuves programma, kur uzstāsies mūsdienu tautas mūzikas grupa “Auļi”, Atvara, grupa “Citi zēni”, hiphopa leģenda Ozols, mūzikas grupa “Alejas”, grupa “Sudden Lights”, savukārt vakara koncertprogrammā “Mana partitūra Rīga” uzstāsies Shipsea, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Jurģis Namejs. Koncertu bagātinās dažādu žanru deju mākslinieki, velotriāla meistari, skrituļslidu pavēlnieki un parkūra entuziasti. Koncertprogrammas režisors – Juris Jonelis, mākslinieciskais vadītājs – Reinis Sējāns. Koncerta vadītāji – Jaunā Rīgas teātra aktieris Gerds Lapoška un Latvijas Nacionālā teātra aktrise Elza Rūta Jordāne.
Pēc koncerta Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru, strūklaku un video priekšnesums, bet svinības līdz pat naktij turpināsies kopā ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Eriņu.
15. augustā Vecrīga pārtaps par dzīvu Eiropas kultūras telpu, kur satiksies divas senas Vecās Eiropas tradīcijas – ielu muzicēšana un mīmu māksla. Šāda kultūras notikuma simbioze mūsdienu Eiropā ir reta, savukārt Rīga kā sena Hanzas pilsēta ir īpaši piemērota vieta šo tradīciju saglabāšanai un attīstībai. Vecrīgas ielās un laukumos skanēs džezs, diksilends, klasiskā mūzika un perkusijas, bet pilsētvidi piepildīs pantomīma, klaunāde un Butō kustību teātris. Pasākuma izskaņā mākslinieki vienosies kopējā, enerģiskā “flashmob” tipa priekšnesumā Rātslaukumā, kur vienā notikumā saplūdīs mūzika, deja un performatīvā māksla.
Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā 15. augustā Doma laukumā norisināsies Amatnieku tirgus, kurā rīdzinieki un pilsētas viesi varēs apskatīt un iegādāties autentiskus, tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem.
Apmeklētāji būs gaidīti arī Vērmanes dārzā, kurš pārtaps par satikšanās vietu, kurā tradīcijas, kultūru daudzveidība un kopā būšanas prieks veidos īpašu svētku atmosfēru. Dienā savus stāstus atklās ārvalstu vēstniecību un Rīgas sadraudzības pilsētu pārstāvji, un īpašu noskaņu pasākumam piešķirs Latvijas pilsētu dalība, veidojot draudzības un sadarbības svētkus. Savukārt vakara koncertprogrammā visus priecēs grupa “Le Petit Paris” un Diāna Pīrāgs, ar pasaules skaistāko dziesmu parādi Roberto Meloni ar draugiem – cittautu rīdziniekiem un to noslēgs grupa “Big Al & the Jokers”.
Uzvaras parkā šajā dienā pasākums “Atklāj brīnumu!” aicinās piedzīvot pārsteidzošus ielu mākslas priekšnesumus. Dienas pirmajā pusē sagaidāma izrāde, rotaļas un diskotēka bērniem, savukārt no plkst. 15.00 līdz pat pusnaktij parkā uzstāsies atzīti ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas.
Gardēži svētku dienās būs gaidīti Operas skvērā, kur 14. un 15. augustā durvis vērs Rīgas dzimšanas dienas svētku restorāns – īpaša vieta, kur satiksies pilsētas garšas, cilvēki un stāsti. Divu dienu garumā svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē. Tā būs iespēja svinēt Rīgu caur tās garšām, raksturu un cilvēkiem.
Savukārt Esplanādē Rīgas dzimšanas dienu varēs svinēt sportiskā garā, kur notiks tradicionālais diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”, bet laukumā pie Rīgas Kongresu nama notiks “Rīgas Futbola festivāls 2026”. Abi sportiskie pasākumi norisināsies 15.–16. augustā, pulcējot vairākus simtus dalībnieku un tūkstošiem apmeklētāju divu dienu sporta un izklaides svētkos.
Rīgas dzimšanas dienas programmu bagātinās Red Bull Showrun — unikāls motosporta šovs, kas apvienos pasaules līmeņa tehniku, atlētus un enerģiju pašā galvaspilsētas centrā. Šova centrā būs Latvijā nebijusi iespēja klātienē redzēt Red Bull Formulu 1, ko papildinās iespaidīgi drifta, rallija, MotoGP un citi šova elementi. Red Bull Showrun piedalīsies arī pašmāju rallija zvaigzne Mārtiņš Sesks.
Svētku mēnesi visa augusta garumā pieskandinās Muzikālo parku programmas Dzegužkalna estrādē, Ziemeļblāzmas pils parkā, Vērmanes dārzā, Kalnciema kvartālā un Ielu mākslas mēneša pasākumi Sarkandaugavā, ko noslēgs ielu mākslas festivāls “Row Baltics 2026” 22. augustā.
Mēneša izskaņā, 29. augustā, Vecrīgā – Mazajā Jaunielā 5 un auto stāvlaukumā pie Mazās Jaunielas notiks Tradicionālās kultūras un amatniecības centra “ĪRGA” atklāšanas pasākums, pie Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnes visi būs gaidīti Rīgas starptautiskajā gaisa pūķu festivālā “Fantadroms”, bet Vakarbuļļu pludmalē dienas izskaņā piedzīvosim Senās uguns nakts maģiskās norises.
Re, kā skan, kā elpo, kā pulsē pilsēta Rīga, kura ir atvērta, dzīva un brīva!
Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem no 6. jūlija varēs uzzināt tīmekļa vietnē rigasvasara.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās “Rīga” un “Rīgā notiek”.