Premjere sola skrupulozi vērtēt Konkurences padomes vadītāja amata pretendentus 0
“Ja nebūs tāds kandidāts, kas spēs pietiekami jaudīgi sevi pieteikt, tad diezin vai es spēšu tādu kandidātu atbalstīt. Es kandidātu skrupulozi vērtēšu,” komentējot Konkurences padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlases procesu, portālam “nra.lv” sacīja premjere Evika Siliņa.
Konkurences padome ir ļoti svarīga institūcija – no tās atkarīgs, cik godīgi savā starpā konkurē dažādi tirgus dalībnieki, vai nepastāv kādas aizliegtas vienošanās, vai neveidojas karteļi, kuru dēļ cilvēkiem jāpārmaksā par precēm un pakalpojumiem.
Pašlaik īsta vadītāja šai iestādei vēl nav, Ieva Šmite ir Konkurences padomes priekšsēdētāja vietas izpildītāja, un turpinās Konkurences padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlase.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), kura pārraudzībā ir Konkurences padome, intervijā “nra.lv” sacīja, ka konkursa organizēšana un viss ar to saistītais process ir Valsts kancelejas kompetence. “Šobrīd, pēc pieejamās informācijas, konkursa gaita rit tā, kā to paredz likumā noteiktās prasības. Konkurences padome ir neatkarīga institūcija, un man ir pārliecība, ka tās vadītāja amatā konkursa ceļā tiks atrasts pieredzējis, zinošs un izvirzītajām prasībām atbilstošs kandidāts,” teica V. Valainis.
Konkurences padomes priekšsēdētāja amata konkurss tika izsludināts 2025. gada 13. jūnijā ar pieteikšanās termiņu līdz 2025. gada 2. jūlijam. Konkurss notiek trijās kārtās, kurās tiek vērtēta pretendentu izglītība, profesionālā pieredze, viņu motivācija un redzējums, kā arī vai nepastāv kādi apstākļi, kas neļauj viņiem ieņemt amatu – sodāmība vai kompetentu iestāžu atzinums, ka viņiem nebūs pielaides valsts noslēpumam.
“Viena no pretendentiem izvirzītajām prasībām ir nevainojama reputācija. Atbilstība šai prasībai tiek pārbaudīta: sākotnēji, izvērtējot publiski pieejamo informāciju, pēcāk – ņemot vērā pretendenta sniegto informāciju intervijās, pieprasot informāciju kompetentajām iestādēm, kā arī izvērtējot citu informāciju, kas ir komisijas rīcībā,” “nra.lv” paskaidroja ekonomikas ministra padomniece komunikācijas jautājumos Una Feldentāle.
Tomēr “nra.lv” joprojām ir bažas, vai Konkurences padomes priekšsēdētāja kandidātu atlases process ir pietiekami caurspīdīgs un rada pārliecību, ka tiks atlasīts vislabākais kandidāts. Vai konkursā tiek vērtēta arī kandidātu līdzšinējā darbība amatā, piemēram, kandidatūras pieņemtie lēmumi un to būtība?
Vai ir cerības, ka tiks izvēlēts un apstiprināts amatā kandidāts, kurš, vadot Konkurences padomi, pieņems taisnīgus, objektīvus, valsts interesēm, nevis šauram uzņēmēju lokam, atbilstošus lēmumus?
Konkurences padome, kad to vēl vadīja iepriekšējais priekšsēdētājs Juris Gaiķis, it kā cīnījās pret farmācijas biznesa karteļa lobiju, taču vienlaikus arī sniedza tam palīdzīgu roku, pagarinot termiņu, kurā teju vai monopolsituāciju veidojošam tirgus dalībniekam bija jāizstājas no spēles.
Savukārt šogad Konkurences padome ir pieņēmusi diezgan dīvainu lēmumu sodīt Mārupes pašvaldībai piederošo SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ar naudassodu 78 055,79 EUR apmērā par to, lai turīgajiem Mārupes privātmāju īpašniekiem būtu iespēja turpināt laistīties ar dzeramo ūdeni un nav jāmaksā atbilstoši par kanalizāciju. Jādomā, ka pašreizējā Konkurences padomes priekšsēdētāja vietas izpildītāja Ieva Šmite ir viena no pretendentēm uz kļūšanu par Konkurences padomes īsteno priekšsēdētāju.
Vaicājām premjerei Evikai Siliņai (JV), vai līdzšinējie pretendentu lēmumi tiks vērtēti un vai viņa tur “roku uz pulsa” par to, kas notiek.
“Stipri turēt roku uz pulsa pašlaik vēl nevaru, jo neesmu šā procesa dalībniece, kas varētu izvirzīt kādus kandidātus. Esmu tā amatpersona, kas saņems konkursa rezultātu,” atbildot uz “nra.lv” jautājumu, sacīja Evika Siliņa.
“Man ir svarīgi, lai tas cilvēks, kas uzvarēs, būtu spējīgs labi darīt darbu. Es nevaru teikt, ka Konkurences padomes darbs līdz šim ir bijis labi novērtēts. Ja nebūs tāds kandidāts, kas spēs pietiekami jaudīgi sevi pieteikt, tad diezin vai es spēšu tādu kandidātu atbalstīt. Es kandidātu skrupulozi vērtēšu. Es domāju, ka Konkurences padomei ir ārkārtīgi liela loma tautsaimniecībā. Svarīgi, lai tās lēmumi ir drosmīgi. Tam cilvēkam, kas uz šo amatu tiek virzīts, ir jābūt neatkarīgam un spējīgam pieņemt šādus lēmumus un pamatot tos. Vai tie pretendenti, kas ir pieteikušies un izgājuši cauri konkursa kārtām, to spēs, es pagaidām nezinu – skatīsimies. Bet tam cilvēkam ir jābūt ar pietiekami plašu pieredzi. Būtu labi, ja tie būtu jauni cilvēki, kas nav strādājuši esošajā Konkurences padomē un nāktu ar jaunu skatījumu,” pauda premjere Evika Siliņa.