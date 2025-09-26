“Pretīgais rasists!” Latvijas kriketa izlasē neviena latvieša; sabiedrības viedokļi pretrunīgi 9
Deputāts Jānis Vitenbergs savā “X” profilā raksta: “Apsveicu Daci Melbārdi un Izglītības un zinātnes ministriju ar vēsturisko bronzu kriketā Amber Cup 2025. Tiešām vareni! Kurš šiem “studentiem” atļāva vilkt šādas formas un saukt sevi par Latvijas izlasi?”
Ēriks komentāros gan iesaka šādu publikāciju politiķim dzēst: “Labākais brīdis, kad izdzēst šo ierakstu, bija uzreiz pēc tā publicēšanas. Otrs labākais – tagad.”
Maija arī nav starā par šādu ierakstu. Viņa pauž: “Ja jums ir labāki kriketa spēlētāji, uz priekšu. Nekad nav labi. Cilvēki lepojas ar valsti, kurā dzīvo un studē vai strādā.”
“Man ir viens jautājums. Vai Latvijas izlase drīkst sastāvēt no nepilsoņiem?” neizpratnē ir Aivars.
skarba ir Ance.
“Kungs pats sēž Saeimā, bet brīnās, kāpēc Sporta likums ir tāds, kāds ir. Joku deputāts,” iesmej kāds komentētājs.
“Vismaz šie džeki var leišus izlikt. AIZIET!!!” priecīgs ir cits komentētājs.
Kā skaidro portāls LSM.lv, Latvijas Kriketa federāciju vada Sundars Vaidesvarans, kurš Latvijā pirmo reizi ieradās jau 1988. gadā kā students. Tagad viņš brīvi runā latviešu valodā. Federācija šobrīd nav atzīta, tāpēc oficiālos turnīros tā nepiedalās, bet rīko Latvijas čempionātu.
“Kriketa federācijas prezidents skaidro, ka Latvijā nav vietējo spēlētāju, tāpēc izlasē spēlē ārvalstnieki. Starptautiskās federācijas noteikumi to neaizliedz. Kriketa izlasē drīkst spēlēt vai nu šīs valsts pilsoņi, vai cilvēki, kuri konkrētajā valstī dzīvo vismaz 183 dienas ik gadu pēdējo četru gadu laikā. Vaidesvarans uzskata, ka šis ir labs integrācijas veids, jo cilvēki jūtas piesaistīti šai zemei un nes Latvijas vārdu pasaulē sporta veidā, kas ir populārs,” raksta portāls LSM.lv
Tomēr, kā portālam LSM.lv skaidro sporta žurnālists Normunds Melderis, “šādas Latvijas izlases startēšana starptautiskos turnīros nav pareiza.
Viņš arī neuzskata, ka ārvalstu pilsoņu spēlēšana Latvijas izlasē veicina kriketa attīstību pie mums”.
Apsveicu @dacemelbarde un @IZM_gov_lv ar vēsturisko bronzu kriketā Amber Cup 2025.
Tiešām vareni!
🤦Kurš šiem "studentiem" atļāva vilkt šādas formas un saukt sevi par Latvijas izlasi?
Bildes:https://t.co/vE5aDmcF7L pic.twitter.com/ie7HOk2xUJ
— Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) September 20, 2025