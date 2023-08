Psiholoģijas profesors: 4 rīcības veidi, kas nogalina attiecības

Foto: Shutterstock

Autors: “Veselam.lv”

Džons Gotmens ir laulību eksperts, psiholoģijas profesors, kurš apgalvo, ka 96% gadījumu viņš trīs minūtēs var pateikt, vai pāra attiecības izdzīvos vai nē.

Sekojot dažādiem psiholoģijas pētījumiem, viņš secinājis, pēc kādas uzvedības var prognozēt, vai pāris paliks kopā ilgtermiņā vai šķirsies. Lai arī dažādi laulību šķiršanos ietekmējoši faktori pētījumos bija mainīgi, tomēr daži atkārtojās atkal un atkal. Ja Gotmens redz pāra komunikācijā vairākas no sekojošām pazīmēm, pēc viņa aplēsēm, šķiršanās gaidāma aptuveni sešu gadu periodā.

1. Kritizēšana

Tas nozīmē izteikt sūdzības par otra personības nepilnībām, piedēvēt negatīvo. Piemēram: “Tu vienmēr runā tikai par sevi. Tu esi patmīlis!”

“Es biju nobijusies, kad tu nāci mājās vēlu un nevanīji man. Es domāju, ka tev vairāk jādara manis labā,” – šie ir diezgan tipiski pārmetumi otram. “Tu nekad nedomā, kā tava uzvedība ietekmē mani. Es neticu, ka tu esi kaut ko aizmirsis, tu vienkārši nedomā par mani!” – arī diezgan bieža kritika.

2. Nicināšana

Izteikumi no pārākuma pozīcijas. Nicināšana ir lielākais brīdinājuma signāls par iespējamo šķiršanos. Piemērs: “Tu esi idiots”.

Vēl viens piemērs: “Es visu dienu biju ar bērniem, skrēju apkārt kā traka, vācot un uzturot šo māju, bet viss, ko tu dari, kad atnāc mājās ir – iezvāļojies dīvānā! Tu esi nožēlojamākais vīrs, kāds vien var būt!”

3. Otra neaizstāvēšana

Sevis aizstāvēšana tā, it kā vienīgā patiesība piederētu jums vai nevainīga upura lomas ieņemšana. To var atpazīt kā uzbrukumu. Piemēram: “Tā nav mana vaina, ka esam nokavējuši, tā ir tava vaina.”

Viņa: “Vai tu piezvanīji Betai un Ralfam, lai pateiktu, ka mēs šovakar nebūsim pie viņiem, kā teici no rīta?” Viņš: “Es biju ļoti aizņemts. Tu zini, cik esmu aizņemts. Kāpēc tu pati to neizdarīji!?” Viņš ne tikai atbild aizsargājoties, bet mēģina izraisīt viņā vainas apziņu. Atbilde bez otra apvainošanas būtu, piemēram: “Vai, es aizmirsu. Man vajadzēja tev palūgt no rīta pašai to izdarīt – es taču zinu, ka mana diena ir tika aizņemta. Es tūlīt pat viņiem uzzvanīšu.”

4. “Akmens sienas” būvēšana

Izvairīšanās no interakcijas, attiecību veidošanas. Piemēram, klausītājs nedod runātājam neverbālus signālus, ka seko līdzi runātājam.

Kad uzbūvējam ap sevi akmens sienu, tas norāda, ka izvairāmies no konfliktiem, jo neapzināmies savas jūtas vai baidāmies. Lai izvairītos no konfrontācijas ar partneri, mēs izvēlamies izvairīšanās manevrus, tādus kā novēršanās, aizņemtība vai pārņemtība ar kādu uzvedību. Mēs vienkārši pārstājam iesaistīties otra cilvēka dzīvē.