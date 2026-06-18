Pussabrukušas mājaslapas par “kosmiskām” cenām: advokāts kritizē valsts iepirkumu izmaksas 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:49, 18. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks norāda, ka esošajai valdībai ir salīdzinoši maz laika, tomēr virziens, kurā tā virzās valsts pārvaldē un iepirkumu sistēmā, esot pareizs.

“Jūs neticēsiet, ar ko es esmu kopā!” Pēc Kariņa un Siliņas “izgājieniem” latvietis lidostā pamana ko slavējamu
Brežņeva mazmazdēls devās uz “īpašo militāro operāciju” un nonāca Ukrainas gūstā
Kokteilis
Četri datumi, kuros dzimst uzvarētāji ar tērauda raksturu un dzelzs gribu – pārbaudi, vai esi sarakstā! 1
Lasīt citas ziņas

Viņš uzsver, ka Latvijā joprojām esot daudz gadījumu, kad valsts iepirkumos un dažādu IT sistēmu izstrādē izmaksas ir nesamērīgi augstas, salīdzinot ar privāto sektoru. Pēc Zvejsalnieka teiktā, bieži vien līdzīgi darbi privāti varētu izmaksāt vairākas reizes lētāk.

Advokāts norāda, ka valsts pārvaldē ir izveidotas arī dažādas datubāzes un sistēmas, kuras praksē netiek pietiekami izmantotas vai ir nekvalitatīvas, radot jautājumus par to lietderību un izmaksu pamatotību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Bailēs par apokalipsi un zemes bojāeju tiek veidota milzu “melnā kaste”: eksperti to uztver pavisam nopietni
Latvijā vienīgajā Apdegumu centrā strādā tikai pieci ārsti
Kokteilis
Šīm zodiaka zīmēm labāk pārdomāt katru sperto soli – karma tām atspēlējas īpaši sāpīgi

Viņš uzsver, ka būtu nepieciešams rūpīgāk izvērtēt šādus projektus — apturēt tos, kas rada aizdomas vai nav efektīvi, un tikai pēc izvērtēšanas turpināt tos, kas tiešām ir nepieciešami.

Zvejsalnieks arī norāda, ka ir gadījumi, kad par valsts iepirkumiem un sistēmu izstrādi jau ir bijušas tiesībsargājošo iestāžu aizdomas vai pat kriminālprocesi, kas liecina par problēmām šajā jomā un nepieciešamību pēc stingrākas kontroles.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Aigars Ceruss: Savu pirkstu IT krāpšanās lietā pielicis kāds ierēdnis no Labklājības ministrijas
KNAB ir aizdomas par korupciju medicīnas preču iepirkumos – runa ir par vismaz 3 miljoniem eiro
Pavērsiens 1,5 miljonu IT iepirkumu lietā: Cerusam atceļ apcietinājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.