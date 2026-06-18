Pussabrukušas mājaslapas par “kosmiskām” cenām: advokāts kritizē valsts iepirkumu izmaksas 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks norāda, ka esošajai valdībai ir salīdzinoši maz laika, tomēr virziens, kurā tā virzās valsts pārvaldē un iepirkumu sistēmā, esot pareizs.
Viņš uzsver, ka Latvijā joprojām esot daudz gadījumu, kad valsts iepirkumos un dažādu IT sistēmu izstrādē izmaksas ir nesamērīgi augstas, salīdzinot ar privāto sektoru. Pēc Zvejsalnieka teiktā, bieži vien līdzīgi darbi privāti varētu izmaksāt vairākas reizes lētāk.
Advokāts norāda, ka valsts pārvaldē ir izveidotas arī dažādas datubāzes un sistēmas, kuras praksē netiek pietiekami izmantotas vai ir nekvalitatīvas, radot jautājumus par to lietderību un izmaksu pamatotību.
Viņš uzsver, ka būtu nepieciešams rūpīgāk izvērtēt šādus projektus — apturēt tos, kas rada aizdomas vai nav efektīvi, un tikai pēc izvērtēšanas turpināt tos, kas tiešām ir nepieciešami.
Zvejsalnieks arī norāda, ka ir gadījumi, kad par valsts iepirkumiem un sistēmu izstrādi jau ir bijušas tiesībsargājošo iestāžu aizdomas vai pat kriminālprocesi, kas liecina par problēmām šajā jomā un nepieciešamību pēc stingrākas kontroles.