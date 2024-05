Vladimirs Putins Tivā 2022.gada martā. Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Krievijas diktators Vladimirs Putins medībās nogalinājis divas stirnas, personīgi ar nazi izgriezis mirušā dzīvnieka sirdi un piedāvājis to apēst ilggadējam Itālijas premjerministram Silvio Berluskoni, intervijā Itālijas laikrakstam “Corriere della Sera” pavēstīja bijušais Itālijas Senāta loceklis Fabricio Čičito.

Viņš Itālijas parlamenta augšpalātā pārstāvēja Berluskoni partiju “Uz priekšu, Itālija”.

Pēc Čičito teiktā, par Putina nežēlību viņam pastāstījis pats bijušais premjerministrs, kuram šīs medības likušas apšaubīt Krievijas prezidenta cilvēciskās īpašības. “Vladimirs parādīja man nežēlīgu raksturu, kādu es iepriekš nebiju iedomājies,” Čičito citē Berluskoni teikto.

Medības notikušas 2013.gadā Krievijā, kur Berluskoni bija atvaļinājumā pie Putina viņa vasarnīcā.

“Putins ierosināja doties medībās. Kad mēs gājām pa sniegu, viņš ieraudzīja divas stirnas. Nošāvis abas, viņš ar gandarījumu paskatījās uz mani un teica: “Šodien es jums piedāvāšu lielisku maltīti.” Turēdams rokā nazi, viņš devās lejup pa nogāzi, lai pietuvotos dzīvniekiem. Tad viņš no viena no tiem izņēma sirdi. Kāds vīrietis no viņa svītas izvilka koka paplāti, pasniedza to man un uzlika uz tās asiņojošas gaļas gabalu. Es izvēmos,” teicis Berluskoni.

Avīze “La Stampa” par medībām ziemas laikā Putina vasarnīcā ziņoja jau 2013.gadā rakstā par Putina un Berluskoni attiecībām, taču nenorādīja informācijas avotus. Čičito apstiprināja, ka Berluskoni viņam personīgi pastāstījis par medībām.

Vērtējot Krievijas līderi, bijušais Itālijas Senāta loceklis sacīja, ka “Putins bija pirmais, kurš saprata, ka ar interneta starpniecību var veidot politiku, iekļūt liberālo demokrātiju sistēmā, kuru viņš nicina, un manipulēt ar to. Caur internetu viņš atbalstīja breksitu, Katalonijas separātistu referendumu, Donalda Trampa vēlēšanu kampaņu. Viņš vienmēr ir centies destabilizēt Rietumus. Bet Berluskoni to noklusēja”.

Putinam un Berluskoni bija draudzīgas attiecības, un viņi bieži neformāli sazinājās. Berluskoni nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022.gadā, bet apgalvoja, ka dažus mēnešus pēc tam atjaunojis attiecības ar Putinu. Putins izteica līdzjūtību par Itālijas politiķa nāvi 2023.gadā.