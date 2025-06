Rīgas domē ievēlētās frakcijas – “Progresīvie”, Nacionālā apvienība, “Jaunā vienotīva” un Apvienotais saraksts – paraksta sadarbības līgumu par kopīgu darbu jaunajā koalīcijā. Foto. LETA/Evija Trifanova

Rīgas domē nu jauna koalīcija ar 15 rīcības plāna virzieniem: Tie kalpos kā ceļvedis!







Jaunās Rīgas domes koalīcijas virsmērķi ir droša un krīzēm gatava Rīga, kā arī pilsēta, kur aug nākotne un attīstīta, un ir savienota Rīgas metropole, to paredz koalīcijas rīcības plāns.

Kā aģentūru LETA informēja “Progresīvo” pārstāve Letīcija Līva Lukjanska, koalīcijas partneri vienojušies šajā plānā iekļaut 15 prioritārus rīcības virzienus ar konkrētiem uzdevumiem.

Tie ir moderna pārvaldība un birokrātijas mazināšana, sakārtotas ielas, tilti un iekšpagalmi, ērta un droša pārvietošanās visiem un sabiedriskais transports.

Tāpat par prioritāti noteikta civilā aizsardzība un drošība, mājokļu būvniecība un siltināšana, pilsētvide un vides aizsardzība, uzņēmējdarbības atbalsts un investīciju piesaiste.

Prioritātes būs arī izglītība, jaunieši un interešu izglītība, kultūras attīstība visās Rīgas apkaimēs, sports, atbalsts ģimenēm, veselībai un sociālajai aizsardzībai, kā arī Rīgas metropoles attīstība, apkaimju un demokrātiskas sabiedrības stiprināšana.

Koalīcija sola, ka šie virzieni kalpos kā ceļvedis kopīgam darbam.

Kā ziņots, jauno Rīgas domes koalīciju veidojošās frakcijas – “Progresīvie”, Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un “Apvienotais saraksts” (AS) – ceturtdien parakstīja sadarbības līgumu un rīcības plānu Rīgai.

Jaunajā koalīcijā “Progresīvajiem”, kuriem domē ir 11 mandāti, būs mēra amats, kuram tiek virzīts Viesturs Kleinbergs. Tāpat “Progresīvo” atbildībā būs Finanšu un administrācijas lietu komiteja un Satiksmes un transporta lietu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos būs NA pārstāvis, visticamāk, pašreizējais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. NA atbildībā būs Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja, Mājokļu un vides komiteja, kā arī Pilsētas īpašuma komiteja. NA domē ir ieguvusi desmit vietas.

Lai arī JV ir tikai par vienu deputātu mazāk – deviņi domnieki, tai amatu sadalē plānots par vienu komiteju mazāk nekā NA. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos būs JV pārstāvis, visticamāk, pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. JV pārziņā būs Izglītības, kultūras un sporta komiteja un Sociālo jautājumu komiteja.

Savukārt tikai četras vietas domē ieguvušajam AS plānots gan vicemēra krēsls, gan vienas komitejas vadība. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos būs AS pārstāvis, visticamāk, Māris Sprindžuks, kā arī AS atbildība būs pār Pilsētas attīstības komiteju.

Kopumā “Progresīvo”, NA, JV un AS koalīcijai būtu 34 balsis no 60.