Ja acīs grauž vai ir sausuma, noguruma sajūta, apsārtums, vēlme bieži mirkšķināt, grūtības no rītiem atvērt acis, ar šādām problēmām nekavējoties jādodas pie ārsta. Sīkāku problēmas skaidrojumu sniedz Jana Šumane, oftalmoloģe VCA poliklīnikas “Pulss” īpašajā “Veselas acs klīnikā”, papildina “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka.

Diskomforts acīs

“Mūsdienās daudzi izjūt šo nepatīkamo, ikdienas dzīvi traucējošo sindromu, kas rodas asaru šķidruma kvalitātes vai daudzuma samazināšanās rezultātā. Tā ir asaru plēvītes disfunkcija, kas izraisa acs virsmas bojājumus. Sausās acs sindroms (kseroftalmija) var radīt dažādas nopietnas komplikācijas, tostarp, redzes zudumu, tāpēc, ja ir jebkādas nepatīkamas sajūtas – graušana, pārmērīga acu asarošana vai tieši pretēji – sausums, nevajadzētu to uzskatīt par īslaicīgu parādību, kas pāries pati no sevis,” saka Jana Šumane, oftalmoloģe VCA poliklīnikas “Pulss” īpašajā “Veselas acs klīnikā”.

Asaras nav parasts šķidrums!

Aci klāj plāna asaru plēvīte, kas mirkšķinot ieeļļo un aizsargā acs virsmu. Asaras veic trīs svarīgas funkcijas: mitrināšanu, mehānisku tīrīšanu un antibakteriālu aizsardzību, tātad mitrina un attīra acis, atbrīvo acs virsmu no putekļiem un citiem svešķermeņiem. “Asaras ir īpaša substance, kas satur nevēlamos mikroorganismus neitralizējošus fermentus. Sāļumu asarām piešķir nātrija hlorīds, asarās ir arī kālijs, kalcijs, nātrijs un mangāns. Acs asaru plēvīte sastāv no lipīdu, ūdens un mucīna slāņiem. Katrai no tām ir savas svarīgas funkcijas,” skaidro oftalmoloģe.

Asaru plūdi vai sausums

Parasti asaru plēvīte paliek uz acs virsmas vismaz desmit sekundes, līdz, acis mirkšķinot, radzene saņem jaunu porciju mitruma. Ja šis mehānisms ir traucēts, acīs rodas diskomforts – dedzinoša vai svešķermeņa sajūta.

“Daudzi pacienti saka, ka pēc pamošanās ir grūtības atvērt plakstiņus, bet dienas laikā bieži ir vēlme acis aizvērt. Tie, kuri ikdienā strādā pie datora, nereti pēkšņi saprot, ka arvien grūtāk fokusēties uz ekrānu, attēls var šķist izplūdis, ir teju nepārejoša vēlme attālināties no ekrāna.

Dažreiz asaras burtiski plūst kā upe, taču acis tik un tā izžūst, jo asaras nepaliek uz acs ābola – tās rit pārāk strauji.

Asarošana ir acs reflekss – aizsargreakcija uz kairinājumu, kas parasti attīra acs virsmu no tur nonākušajiem svešķermeņiem. Sausa acs rada pastāvīgu svešķermeņa sajūtu, tāpēc sākotnēji acis var pastiprināti asarot. Taču redzams, ka acis ir lielākā vai mazākā mērā kairinātas, apsārtušas,” saka oftalmoloģe un uzsver, cik svarīgi ir saprast, ka sausās acs sindroms var izpausties dažādi, tomēr visi minētie simptomi, kā arī fotofobija – pastiprināts jutīgums pret gaismu, ir jāuztver kā signāls, ka nepieciešams doties pie speciālista, lai diagnosticētu cēloni un noteiktu terapiju.

Kāpēc tas notiek?

“Sausās acs sindroma parādīšanos, līdzteku ieteikumu neievērošanai, strādājot ar datoru, un ilgstošai viedierīču izmantošanai, var veicināt nepareiza kontaktlēcu lietošana un dažādas acu slimības, bieži problēmu izraisa arī sauss, kondicionēts gaiss telpās. Nereti pie vainas ir asaru kanāli, endokrīnās patoloģijas, asinsrites problēmas, pārciesta acu operācija un daudzi citi iespējamie faktori,” skaidro oftalmoģe. Savukārt “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka piebilst, ka organisma spēju ražot asaras var ietekmēt arī lietotie medikamenti. “Šādu efektu var izraisīt, piemēram, antidepresanti, dekongestanti, antihistamīni, asinsspiedienu regulējošās zāles, perorālie kontracepcijas, diurētiskie līdzekļi, ka arī līdzekļi pret čūlu un trankvilizatori.”

Farmaceite norāda, ka acs mitrināšanai aptiekā pieejami bezrecepšu acu pilieni, ko var lietot, aizkavējot acs izžūšanu, ja, piemēram, ikdienā ilgstoši jāstrādā pie datora. “Mitrinošie acu pilieni palīdz atjaunot acs virsmas mitrumu, “ieeļļo’’ acs virsmu, stabilizē un papildina asaru plēvītes lipīdu slāni un samazina asaru iztvaikošanu. Lietoti profilaktiski, pilieni var palīdzēt ikdienas gaitās nodrošināt acu komfortu, novērst acu veselības problēmas, pirms tās kļūst nopietnākas.”

Kā tikt galā ar sausās acs sindromu?

Oftalmoloģe Jana Šumane uzsver, ka sausās acs sindroms ir nopietns stāvoklis, kam var būt nepieciešama arī īpaša ārstēšana: “Nevēlos biedēt, taču, pareizi neārstējot sausās acs sindromu, var pasliktināties redzes kvalitāte, uz konjunktīvas un radzenes var veidoties čūla, erozija, citi radzenes bojājumi. Lai to nepieļautu, būtu jāveic rūpīga diagnostika, izmantojot īpašas metodes. To var izdarīt, piemēram, Veselās acs klīnikā, kur ir jaunākā aparatūra pilnvērtīgai acu pārbaudei, tai skaitā arī iekārta asaru plēvītes kvalitātes analīzei, kas diagnostikā ir ļoti svarīgi.

Tāpat ir vērts pārbaudīt arī infekcijas esamību. Profesionāli izvērtējot acu stāvokli, var izlemt, vai ir nepieciešama antibakteriāla ārstēšana, problēmas radījis asaru kanāls vai varbūt sausās acs sindroma likvidēšanai vajadzīga intensīva mitrināšana un papildu procedūras. Acs sausumu iespējams ārstēt, izmantojot inovatīvu sistēmu (ACTIVA MED) – brillēm līdzīgu ierīci, ko pacients uzliek uz 15 minūtēm, rezultātā mazinot iekaisumu, uzlabojot asaru noturību un līdz ar to uzlabojot redzi. Šāda procedūra var sniegt ātru un ilgstošu atvieglojumu, mazināt diskomfortu plakstiņu rajonā un var palīdzēt arī hroniska blefarīta (plakstu malu iekaisuma) ārstēšanā. Ja izmeklējot atklājas, piemēram, tīklenes slimības, katarakta, glaukoma, asaru kanālu disfunkcija, slimības ir iespējams ārstēt, nepieciešamības gadījumā, pacientiem iesakot izmantot pakalpojumus arī pie AIWA Clinic ķirurgiem.”

