"Viss kārtībā, lidojiet!" Silenieks vērtē NATO vājo attieksmi pret krievu droniem
Reaģējot uz Krievijas uzbrukuma lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO ģenerālsekretārs Marks Rite nosodīja Maskavas bezatbildīgo rīcību un atzinīgi novērtējis ļoti veiksmīgo alianses atbildi. “Pilnīga izvērtēšana turpinās. Taču, vai tas bija apzināti, vai nē, tas, protams, bija pilnīgi bezatbildīgi, tas ir ļoti bīstami,” pēc NATO dalībvalstu ārkārtas konsultācijām norādīja Rite.
Viņš pavēstīja, ka tikusi iedarbināta NATO pretgaisa aizsardzība, kas veiksmīgi aizstāvējusi alianses teritoriju, kam tā arī domāta.
Neklātienē vēršoties pie Krievijas diktatora Vladimira Putina, Rite pieprasīja apturēt karu pret Ukrainu un tā eskalāciju, no kā pamatā cieš civiliedzīvotāji un civilā infrastruktūra. Viņš brīdināja Maskavu, ka NATO ir modrībā un ka alianse aizstāvēs katru sprīdi savas teritorijas.
Šo bezatbildīgo Krievijas rīcību TV24 raidījumā “Preses klubs” Viesturs Silenieks, biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs, nosauc par vājuma pazīmi.
“Brīdī, kad pār Rīgas lidostu lidinājās droni, lidosta bija jāslēdz, visi saķēra galvas, un valsts darbība kaut kādā ziņā apstājās – visi dienesti bija iesaistīti. Vai tas bija ļauna rīcība? Muļķība? Bet padsmit vai 20 droni Polijā nav nejaušība – visi lido uz Poliju, visiem sajukušas smadzenes…” situācijas salīdzina Silenieks.
Viņš uzskata, ka tā ir apzināta rīcība, spēju testēšana, iespējams, aerofoto izzināšana, bet visvairāk tā ir NATO testēšana, kā rezultāts ir “Viss kārtībā, lidojiet!” Attieksme ir pārāk vāja un NATO reakcija arī ir pārāk vāja.