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“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts 0

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LA.LV
22:19, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Vairākas dienas Lietuvas un Latvijas likumsargi meklēja bezvēsts pazudušu motociklistu no Lietuvas, kurš bija devies ceļā uz Jūrmalu. Kā vēstīja TV3 raidījums “Degpunktā”, ceturtdienas rītā Aizkraukles novada Mazzalves pagastā meklēšana noslēdzās traģiski – 48 gadus vecais Ramūns Maniušis tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.

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12. jūnija pēcpusdienā vīrietis ar motociklu izbrauca no savas dzīvesvietas Ignalinā, plānojot nokļūt Jūrmalā, taču galamērķi nesasniedza. Pēc pazušanas tika uzsākta meklēšana. Kā vēstīja “Degpunktā”, zināmais maršruts veda caur Daugavpili un tālāk pa Neretas šoseju.

Traģiskā vēsts ceturtdien pienāca no autoceļa P73 Vecumnieki–Nereta–Subate. Motociklists bija nobraucis no ceļa un kopā ar motociklu palicis nepamanīts garajā zālē. Raidījumā norādīts, ka apkārtne bijusi aizaugusi, kas varētu izskaidrot, kādēļ vīrieti neizdevās atrast vairākas dienas.
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Kā tieši noticis negadījums, pagaidām nav zināms. Valsts policija notikušo plašāk nekomentē, jo izmeklēšana turpinās.

Mirušā dzīvesbiedre Jurate TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāja, ka pati gandrīz desmit reizes devusies uz Latviju un izbraukājusi Neretas šoseju, cenšoties atrast vīru. Ar katru dienu cerības kļuvušas arvien mazākas.

“Šīs dienas bija briesmīgas, bet es jau tāpat domāju, ka viņš nekad, nekur, nu, tā teikt, neaizballējas, vai tur neiedzer, nekad tā nav bijis. Un es jau domāju, ka būs ļoti, ļoti slikti. Nu, tā tas arī notika,” stāsta mirušā vīrieša sieva.

Kā vēstīja “Degpunktā”, Ramūns bijis pieredzējis motociklists, un braucieni uz Jūrmalu viņam kļuvuši par tradīciju.

“Bez draugiem, vienkārši viens pats. Ja ar mašīnu, tad mēs braucām divatā. Ja ar motociklu… Viņš ļoti gribēja braukt, ļoti sapņoja, nu, tā,” piebilst Jurate.

Sarunas noslēgumā sieviete aicināja citus motociklistus, kuri dodas tālos braucienos vienatnē, izmantot GPS ierīces vai citus risinājumus, kas ārkārtas situācijās ļautu viņus atrast pēc iespējas ātrāk.

“Teikšu tā, puiši, nebrauciet vieni paši vai arī brauciet ar kādu GPS, lai jūs var atrast pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas drīzāk.”

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