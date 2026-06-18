“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts 0
Vairākas dienas Lietuvas un Latvijas likumsargi meklēja bezvēsts pazudušu motociklistu no Lietuvas, kurš bija devies ceļā uz Jūrmalu. Kā vēstīja TV3 raidījums “Degpunktā”, ceturtdienas rītā Aizkraukles novada Mazzalves pagastā meklēšana noslēdzās traģiski – 48 gadus vecais Ramūns Maniušis tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.
12. jūnija pēcpusdienā vīrietis ar motociklu izbrauca no savas dzīvesvietas Ignalinā, plānojot nokļūt Jūrmalā, taču galamērķi nesasniedza. Pēc pazušanas tika uzsākta meklēšana. Kā vēstīja “Degpunktā”, zināmais maršruts veda caur Daugavpili un tālāk pa Neretas šoseju.
Kā tieši noticis negadījums, pagaidām nav zināms. Valsts policija notikušo plašāk nekomentē, jo izmeklēšana turpinās.
Mirušā dzīvesbiedre Jurate TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāja, ka pati gandrīz desmit reizes devusies uz Latviju un izbraukājusi Neretas šoseju, cenšoties atrast vīru. Ar katru dienu cerības kļuvušas arvien mazākas.
Kā vēstīja “Degpunktā”, Ramūns bijis pieredzējis motociklists, un braucieni uz Jūrmalu viņam kļuvuši par tradīciju.
“Bez draugiem, vienkārši viens pats. Ja ar mašīnu, tad mēs braucām divatā. Ja ar motociklu… Viņš ļoti gribēja braukt, ļoti sapņoja, nu, tā,” piebilst Jurate.
Sarunas noslēgumā sieviete aicināja citus motociklistus, kuri dodas tālos braucienos vienatnē, izmantot GPS ierīces vai citus risinājumus, kas ārkārtas situācijās ļautu viņus atrast pēc iespējas ātrāk.
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