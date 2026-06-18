Samazināto akcīzes nodokli dīzeļdegvielai saglabās ilgāk, nekā sākotnēji plānots 0
Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, paredzot līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Sākotnēji bija plānots, ka šis atbalsta pasākums būs spēkā tikai līdz 30. jūnijam.
Atbilstoši likumam, kas stājās spēkā šā gada 1. aprīlī, akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tika īslaicīgi samazināts no 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem, lai mazinātu degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš uzsvēra, ka sākotnējais regulējums tika pieņemts kā reakcija uz spriedzi Tuvajos Austrumos un ar to saistīto nenoteiktību energoresursu tirgos.
Viņš norādīja, ka, lai gan situācijā vērojamas atsevišķas stabilizācijas pazīmes, garantiju par ilgtermiņa stabilitāti nav un degvielas cenas joprojām saglabājas augstākas nekā pirms konflikta sākšanās.
Arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis akcentējis, ka nestabilitāte energoresursu tirgos saglabājas, un samazinātās akcīzes saglabāšana palīdzot nodrošināt lielāku prognozējamību un stabilitāti.
Vienlaikus Finanšu ministrijā iepriekš brīdināja par iespējamo negatīvo ietekmi uz valsts budžetu. Ministrijas pārstāvis Ilmārs Šņucins norādīja, ka pie pašreizējā degvielas cenu līmeņa – zem diviem eiro par litru – akcīzes samazinājuma pagarināšana varētu radīt apmēram 2,4 miljonus eiro lielu ieņēmumu samazinājumu mēnesī. FM ieskatā, nepieciešamības gadījumā būtu jāvērtē kompensējoši mehānismi, piemēram, izmantojot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem.
Diskusijās Saeimā jautājumi tika uzdoti arī par pagarinājuma termiņu – kādēļ tas noteikts līdz gada beigām, nevis īsākam periodam. Rokpelnis skaidroja, ka ilgāks termiņš ļauj ietaupīt administratīvos resursus un var palīdzēt bremzēt inflāciju, vienlaikus atstājot iespēju situāciju pārskatīt, ja degvielas cenas būtiski samazinātos.
Jau ziņots, ka dīzeļdegvielas vidējā cena Latvijā šogad augstāko līmeni sasniedza nedēļā no 6. līdz 12. aprīlim, kad tā bija 2,12 eiro par litru. Savukārt vēsturiski augstākās cenas gan dīzeļdegvielai, gan 95. markas benzīnam tika fiksētas 2022. gada jūnijā.