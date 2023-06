Slaidiņš: Informatīvais klusums ir pietiekami liels. Tas nozīmē, ka kaut kas notiek Ieteikt







Masu informācijas līdzekļos raksta, tam arī ne atklāti, bet piekrīt NATO ģenerālsekretārs – ir sākusies ukraiņu ofensīva. Tas savukārt varētu liecināt par panākumiem frontē – vai tas tā ir, TV24 raidījums “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” jautāja Jānim Slaidiņam, NBS majoram, Zemessardzes štāba virsniekam.

Ja to saka NATO ģenerālsrekretārs, tad tas noteikti tā arī ir, jo viņš viennozīmīgi zina vairāk par notiekošo. Es to apstiprināt nevaru, jo informatīvais klusums ir pietiekami liels gan no Ukrainas oficiālās puses, gan arī no dazādiem avotiem, kuri visu laiku bija uzticami, atzīst Slaidiņš.

Šis viss nozīmē, ka kaut kas notiek, saka Slaidiņš, piebilstot, ka labas ziņas ir arī no politiskās frontes – no NATO, no Eiropas parlamenta; NATO ģenerālsreketārs Jenss Stoltenbergs paziņoja, ka durvis ir atvērtas un alianse sūtīs Ukrainai skaidru signālu.

“Tātad gaidām Viļņas samitu un ziņas par to, ko Ukraina saņems – kāds būs šis uzaicinājums,” norāda virsnieks.

Skaidrs ir viens – Krievija šobrīd nav gatava mieram tuvākajā laikā, lai vai kādi būs ukraiņu panākumi kaujas laukā – vienalga, pat ja Ukraina spēs atbrīvot savas zemes, tad

krieviem būs grūti pieņemt zaudējumu un viņi darīs visu, lai paildzinātu šo militāro konfliktu.

“Cik ilgi pastāvēs Putina politiskais režīms, tik ilgi noteikti arī turpināsies karadarbība. Krievija saņēmusi skaidru vēstījumu no NATO, ka Ukrainai atbalsts būs – tie ir spēcīgi vārdi no alianses.

Ja līdz 2014. gadam redzējām, ka alianse ir samērā nespējīga, tad nu tā ir restartējusies un kļuvusi daudz spēcīgāka savās rīcībās, kas krieviem ir tāds nepārprotams vēstījums,” tā uzskata Slaidiņš.













Krimas pludmale toreiz un tagad























































































Krievijas saspridzinātais Kahovkas HES un tā izraisītie plūdi