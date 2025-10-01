Slaidiņš: Ja Ķīna nepiegādātu divējāda lietojuma preces, Krievija nespētu palielināt dronu ražošanu 0

22:02, 1. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš vērtēja Ķīnas ietekmi uz Krievijas bruņoto spēku attīstību.

Ir skaidrs, ka Ķīna atšķirībā no Ziemeļkorejas vai Irānas tieši nepiegādā Krievijai militāros produktus. Vismaz ne pagaidām. Taču pat divējāda lietojuma produktu līmenī, atbalsts ir tik ievērojams, ka ļauj okupācijas varai ne tikai saglabāt savu ražošanu, bet dažos gadījumos pat to palielināt.

Ķīna ir galvenā piegādātāja komponentiem, kas ir būtiski šaujampulvera ražošanai.

Kopš 2022.gada beigām, kad krievi dabūja diezgan smagu pērienu pie Kijevas, Harkivas un Sumiem, Krievijas militārā rūpniecība, tikai pateicoties Ķīnas atbalstam, spēja kompensēt zaudējumus un palielināt ražošanu.

“Ja Ķīna būtu pārtraukusi divējāda lietojuma preču piegādes Krievijai, tad arī FPV un “Shahed” droni nebūtu tādos kvantumos, kā ir tagad. Krievija pati saviem līdzekļiem nespētu palielināt dronu ražošanu,” skaidroja Slaidiņš.

Ķīnas valdība pilnībā kontrolē savu privāto sektoru, un visas piegādes tiek rūpīgi pārbaudītas. Tas norāda, ka tās uzņēmumi ir saņēmuši tiešu, neoficiālu atļauju no valsts vadības piegādāt Krievijai augsto tehnoloģiju aprīkojumu un komponentus, ko izmanto ieroču ražošanā.

Slaidiņš atgādināja, ka jūlijā Ukrainas izlūkošanas pārvalde ziņoja, ka Ķīnas elektronisko komponentu saturs “Shahed” dronos ir sasniedzis 65%.

“Tas ir daudz, līdz ar to krievi var ražot,” norādīja Slaidiņš. Viņš piebilda, ka Krievijas agresīvais karš balstās uz trim pīlāriem – politisko režīmu, armiju un militāri rūpniecisko kompleksu.

