“The Mirror” sāk kampaņu “Taisnīgums mūsu meitām”, lai palīdzētu pārtraukt netaisnīgu cietumsodu noteikšanu, noziedzniekiem, kuri nogalinājuši savus ģimenes locekļus. Jo izrādās, ka slepkavas, kuri nogalina mājās, Lielbritānijā saņem par desmit gadiem mazāku cietumsodu nekā tie, kuri nogalina uz ielas.

Māmiņas no Viltšīras, Anglijā, kuru meitas tika nogalinātas vardarbības uzbrukumos ģimenē, saka, ka viņu bēdas pastiprina slepkavām piespriestie netaisnīgie sodi. Vairumā gadījumu, ja varmāka noslepkavo partneri vai ģimenes locekli savās mājās, viņam tiks piespriests mūža ieslodzījums ar minimālo 15 gadu termiņu – par 10 gadiem mazāk nekā tad, ja viņš būtu nogalinājis to pašu cilvēku uz ielas.

Ģimenes, kas aicinājušas valdību izbeigt šo nevienlīdzību, ir uzvarējušas sabiedriskajā apspriešanā par šo jautājumu, un tagad ir palikušas tikai piecas nedēļas, lai savāktu atbalstu cīņā, lai ieviestu izmaiņas likumā.

Sērojošā mamma Kerola Goulda sacīja: “Viņi būtībā saka, ka mūsu meitu dzīvības nav tik vērtas, kā uz ielas nogalinātu cilvēku dzīvības.” Viņas 17 gadus veco meitu Eliju savās mājās 2019. gadā nogalināja viņas bijušais draugs Tomass Grifits.

Grifits, kuram arī tobrīd bija 17, sāka viņu žņaugt, pēc tam 13 reizes iedūra kaklā. Slepkavam tika noteikts minimālais termiņš 12 gadi, seši mēneši, tas ir 15 gadi mīnus trīsarpus gadi, jo viņš bija jaunāks par 18 gadiem slepkavības izdarīšanas brīdī. Ja noziegums būtu noticis uz ielas, sods būtu bijis par 10 gadiem ilgāks.

Kerola norādīja, ka, ja kāds kādu sadurtu parkā, tas ir 25 gadu vērts noziegums, vairākkārtējai saduršanai mājās vajadzētu būt vismaz tādā pašā soda izvērtēšanas sākuma punktā.

Kerola kopā ar citu sērojošo mammu Džūliju Deviju nodibināja grupu “Nogalinātās sievietes”. Šī grupa cenšas piespiest valdību palielināt minimālo cietumsodu par sadzīves slepkavībām.

Džūlijas meitai Popijai Devijai Voterhausai bija 24 gadi, kad viņas bijušais draugs Džo Atkinsons, viņu desmitiem reižu sadura. Tā kā viņa tika noslepkavota viņu kopīgajā dzīvoklī, viņa minimālais termiņš tika noteikts, par sākuma punktu izmantojot 15, nevis 25 gadus. Pieskaitot 14 mēnešus par vainu pastiprinošiem apstākļiem, tiesnesis piesprieda Atkinsonam – 16 gadus un divus mēnešus, kas ir par desmit gadiem mazāk, nekā viņš, iespējams, būtu saņēmis, ja viņš būtu nogalinājis Popiju citur.

Atšķirīgie minimālie sodi ir atkarīgi no tā, vai slepkava atnesa ieroci uz nozieguma vietu. Slepkavībām, kas notiek mājas, apstākļos, bieži vien, tiek izmantoti ieroči, kas atrodas mājās, līdz ar to minimāls sods sākas ar 15, nevis 25 gadiem.

Džūlija un Kerola vēlas panākt, lai par jebkuru slepkavību, kurā izmantots jebkāds ierocis, minimālais sods, būtu 25 gadi, izņemot, kad slepkavībā tiek izmantots šaujamierocis, tad sodam jābūt jau 30 gadiem. Kampaņa aicina žņaugšanu slepkavības laikā klasificēt kā vainu pastiprinošu faktoru.

Priekšlikuma sabiedriskā apspriešana norisinās līdz 4. martam.

Kampaņu atbalsta leiboristu līderis Keirs Stārmers. Leiboristi ir izvirzījuši bezprecedenta misiju 10 gadu laikā uz pusi samazināt vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

