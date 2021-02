Foto: AFP/Scanpix/LETA

Slimnīcās nonāk Covid-19 pārslimojušie pacienti ar elpošanas nepietiekamību un plaušu bojājumiem







Patlaban slimnīcās nonāk Covid-19 pārslimojušie pacienti, kuriem vairumā gadījumu ir elpošanas nepietiekamība un plaušu bojājumi, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pavēstīja Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta direktore Antra Valdmane.

Šie pacienti ar paliekošām sekām pēc Covid-19 pārslimošanas tostarp pieredz kardioloģijas un nieru problēmas, sacīja VM pārstāve.

“Tiek domāts, vai viņiem nepieciešams atsevišķi veidot kādu programmu un kādas būs indikācijas, lai viņus varētu ārstēt ne tikai augstākā līmeņa slimnīcās, bet arī zemākā,” sacīja Valdmane.

Tāpat viņa norādīja, ka situācija stacionāros ir stabilizējusies, bet patlaban vēl netiek samazināts Covid-19 pacientiem atvēlētais gultasvietu skaits.

“Lai samazinātu šo gultu apjomu, mēs vēl nedēļu gaidīsim priekšlikums no slimnīcām,” sacīja VM pārstāve, piebilstot, ka labu apstākļu gadījumā varētu atgriezties pie atsevišķu plānveida pakalpojumu sniegšanas.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs sēdē savukārt atklāja, ka aizvadītajā nedēļā pieaugusi inficēšanās darbavietās un sociālās aprūpes centros.

Vienlaikus inficēšanās skaita pieaugums novērots arī privātos pasākumos, savukārt mazāk cilvēku inficējušies izglītības un ārstniecības iestādēs.

Pēc centra datiem, aizvadītājā nedēļā 55,2% saslimšanas gadījumu izdevies noskaidrot inficēšanās apstākļus.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 946 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 22 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 50 līdz 60 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 70 gadiem, astoņi – vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi – vecumā no 80 līdz 90 gadiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 251 Covid-19 tests, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī pieaudzis no 5,5% līdz 7,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 78 643, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1508 jeb 1,92% no reģistrētajiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 9985 personas. Pirmo reizi kopš 21.decembra šis rādītājs ir nokrities zem 10 000 cilvēku robežas. 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 523,4 gadījumi.