"Šo bērnu sekmes un dzīves izredzes principā iet uz leju," Konstantinovs par sociālo nevienlīdzību jauniešu vidū







Jautājums par sociālo nevienlīdzību Latvijā ir aktuāls jau gadiem ilgi. TV24 raidījumā “Uz līnijas” nesen tika skarta tēma par to, kā sociālā nevienlīdzība atspoguļojas bērnu un jauniešu dzīvē, īpaši skolas vidē. Ekspertu viedokļi atklāj, ka bērnu panākumi skolā bieži vien ir atkarīgi ne tikai no viņu spējām, bet arī no ģimenes finansiālajām iespējām.

Pusaudžu terapeits Nils Sakss Konstantinovs, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, raidījumā pauda nopietnas bažas par sociālās nevienlīdzības ietekmi uz bērnu izglītību. Viņš norādīja, ka Latvijā, tāpat kā daudzviet citur Eiropā, bērni no turīgākām ģimenēm ir daudz vairāk privileģēti, lai gūtu panākumus skolā.

“Turīgākiem bērniem ir daudz lielākas iespējas. Pirmkārt, viņi var iet labākās skolās un iegūt dažāda veida mācību atbalstu. Nu, piemēram, privātskolotāju matemātikā, kas ir šķietami vienkārša lieta, un mēs saprotam, ka liela daļa skolu nevar nodrošināt,” Konstantinovs uzsver, ka tas paliek uz vecāku pleciem- atļauties privātskolotāju vai nē.

Viņš arī pieminēja, ka bērni no turīgākām ģimenēm bieži vien tiek uzņemti privātskolās, kur viņiem ir lielākas izredzes gūt panākumus. Savukārt bērni no mazāk turīgām ģimenēm ir atkarīgi no valsts skolām, kurās ne vienmēr ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu katram bērnam individuālu atbalstu.

“Līdz ar to šo bērnu sekmes un dzīves izredzes principā iet uz leju,” acīmredzamākās un būtiskākās sociālās nevienlīdzības izpausmes skaidro terapeits.

Konstantinovs atzīmēja, ka arī apcelšana un izstumšana skolās ir kompleksa problēma ar daudziem iemesliem, tomēr galvenais iemesls nav sociālā nevienlīdzība: “Manā pieredzē un novērojumos tas neveidojās tik ļoti uz sociālā fona vienkārša iemesla dēļ- šobrīd ir tendence sagrupēties līdzīga slāņa bērniem. Mums ir zināmas skolas, kur nonāk zināmas rocības bērni, mums ir privātskolas. Protams, ir izņēmumi, bet manā pieredzē tas nav primāri.” Pusaudžiem nav tik svarīgi par ko kādu apcelt vai izstumt, ja viņi to ir izlēmuši darīt. Iemesls vienmēr atrodas.