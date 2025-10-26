“Šobrīd ir mīksto, izvairīgo cilvēku vara!” Zatlers kritizē valdību un paziņo, kā slikto situāciju mainīt 0

13:13, 26. oktobris 2025
Valdis Zatlers, Valsts prezidenta (2007-2011), TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” kritizē valdības darbību, norādot uz strīdiem, mīksto lēmumu pieņemšanu un politisko ideju trūkumu.

“Valdība gāž no iekšpuses. Tas ir ZZS demaršs – balsot kopā ar opozīciju, balsot pret to, ko paši ir nobalsojuši. To nevajadzētu pieciest, tas nenāk par labu. Bet nevienam jau nav drosmes, neviens nav ieinteresēts valdības gāšanā,” pauž Zatlers.

Valdība ir iestājusies mīkstā varā, kur visi strīdas. Kaut kas tiek arī izdarīts, bet tauta to neredz, jo strīdi to noēno.

“Šobrīd ir mīksto, izvairīgo cilvēku vara. To var mainīt tikai ar vēlēšanām. Tās divas tēmas, ko šobrīd pacēla – cilvēkiem trūkst politisku ideju, ko likt dienaskārtībā,” stāsta Zatlers.

Viņš runā arī par Stambulas konvenciju, sakot, ka konkrētas partijas uzstāj, ka tā jāatceļ konkrētu sliktu faktu dēļ, bet tādu faktu vienkārši neesot, un neviens nevienu faktu nav nosaucis.

“Visi ir ieinteresēti emocionālajā strīdā, kas valstij neko nedod, cilvēkiem tas neko nedod. Un vai dos tiem politiķiem, kas šo ir radījuši? Domāju, ka nē,” atklāts ir eksprezidents.

