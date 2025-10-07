Somijas-Krievijas robežpārejas punkts
Somijas-Krievijas robežpārejas punkts
EPA/JUHA METSO

Somija plāno piemērot muitas nodevas visām no Krievijas importētajām precēm 0

LETA
22:50, 7. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Somija plāno noteikt nodevas visām no Krievijas importētajām precēm, pirmdien paziņoja Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums?
Veselam
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi 15
5 frāzes, ko parasti saka cilvēki, kad uzzina, ka viņi mirs
Lasīt citas ziņas

“Mums skaidri jāsaprot, ar kādiem izaicinājumiem saskaramies,” platformā “X” norādīja ministre.

“Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu ir ne tikai klajš starptautisko tiesību pārkāpums, bet arī uzbrukums Helsinku vienošanās pamatā esošajiem principiem. Tas ir tiešs uzbrukums Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei un klaja to normu noraidīšana, kas gadu desmitiem nodrošinājušas mieru Eiropā. Piespiedu deportācijas, uzbrukumi civiliedzīvotājiem un kara noziegumi ir ne tikai starptautisko tiesību pārkāpumi, bet arī uzbrukums cilvēcei,” rakstīja Valtonena.

CITI ŠOBRĪD LASA
Spiego jau kopš bērnības? Atklāta jauna informācija par Putina slepeno ģimeni, kuru Krievija nedrīkst redzēt
“Nesenās dronu palaišanas no tankkuģiem ir viens šāds piemērs,” Zelenskis atšifrē Putina plānus
Veselam
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi

Somijas ārlietu ministre, kura pirmdien Varšavā tikās ar Polijas ārlietu ministru Radoslavu Sikorski, citā ierakstā “X” uzsvēra Somijas veiksmīgo sadarbību ar Poliju drošības jomā: “Somiju un Poliju vieno ne tikai Baltijas jūra, bet arī mūsu kopīgā vēlme padarīt Eiropu drošāku un bagātāku. (..) Mēs joprojām nelokāmi atbalstām Ukrainu un cenšamies vājināt Krievijas spēju turpināt agresīvo karu.”

Sikorskis savukārt uzsvēra, ka Somija joprojām ir viens no Polijas uzticamākajiem partneriem Eiropas Savienībā (ES) un NATO. Vienlaikus viņš norādīja uz Varšavas un Helsinku kopējo nostāju jautājumā par iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam.

Polijas raidorganizācija TVP vēsta, ka Sikorskis arī uzslavējis Somijas civilās aizsardzības sistēmu un aicinājis turpināt kopīgus centienus cīņā pret Krievijas “ēnu floti”, kas rada nopietnu risku gan kuģošanai, gan Baltijas jūras ekosistēmai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Bet šādi signāli ir jāuztver nāvīgi nopietni.” ES aizsardzības komisārs atklāj izlūkdienestu pierādījumus saistībā ar Kremli
Eiropa gatavojas karam: vai NATO ir gatava miljonu lielas Krievijas armijas iebrukumam?
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.