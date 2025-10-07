Somija plāno piemērot muitas nodevas visām no Krievijas importētajām precēm 0
Somija plāno noteikt nodevas visām no Krievijas importētajām precēm, pirmdien paziņoja Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena.
“Mums skaidri jāsaprot, ar kādiem izaicinājumiem saskaramies,” platformā “X” norādīja ministre.
“Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu ir ne tikai klajš starptautisko tiesību pārkāpums, bet arī uzbrukums Helsinku vienošanās pamatā esošajiem principiem. Tas ir tiešs uzbrukums Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei un klaja to normu noraidīšana, kas gadu desmitiem nodrošinājušas mieru Eiropā. Piespiedu deportācijas, uzbrukumi civiliedzīvotājiem un kara noziegumi ir ne tikai starptautisko tiesību pārkāpumi, bet arī uzbrukums cilvēcei,” rakstīja Valtonena.
Somijas ārlietu ministre, kura pirmdien Varšavā tikās ar Polijas ārlietu ministru Radoslavu Sikorski, citā ierakstā “X” uzsvēra Somijas veiksmīgo sadarbību ar Poliju drošības jomā: “Somiju un Poliju vieno ne tikai Baltijas jūra, bet arī mūsu kopīgā vēlme padarīt Eiropu drošāku un bagātāku. (..) Mēs joprojām nelokāmi atbalstām Ukrainu un cenšamies vājināt Krievijas spēju turpināt agresīvo karu.”
Sikorskis savukārt uzsvēra, ka Somija joprojām ir viens no Polijas uzticamākajiem partneriem Eiropas Savienībā (ES) un NATO. Vienlaikus viņš norādīja uz Varšavas un Helsinku kopējo nostāju jautājumā par iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam.
Polijas raidorganizācija TVP vēsta, ka Sikorskis arī uzslavējis Somijas civilās aizsardzības sistēmu un aicinājis turpināt kopīgus centienus cīņā pret Krievijas “ēnu floti”, kas rada nopietnu risku gan kuģošanai, gan Baltijas jūras ekosistēmai.