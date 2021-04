Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 602







Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 70 Covid-19 pacienti, tostarp pieci pārvesti, bet kopējais stacionāros esošais ar koronavīrusa izraisīto slimību sirgstošo pacientu skaits sarucis no 653 trešdien līdz 602 ceturtdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 526 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 76 ir ar smagu slimības gaitu.

Ceturtdien no slimnīcām izrakstīti kopumā 107 Covid-19 pacienti, tai skaitā pieci pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 10 293 ar Covid-19 sasirgušie.

LETA jau rakstīja, ka ceturtdien Latvijā reģistrēti 587 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 17 046 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%, kamēr vakar šis rādītājs bija 3,5%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 370,3. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 103 588.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis 40 līdz 49 gadu vecumā, viens – no 50 līdz 59 gadu vecumā, viens – 70 līdz 79 gadu vecumā, bet seši cilvēki bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Līdz šim kopumā 1922 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.