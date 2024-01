Ilustratīvs attēls. Ziemassvētku svinēšana pie bagātīgi klāta galda. Foto: Pexels.com

Svētkos lietota neveselīga pārtika, dzerts alkohols…Kā tagad palutināt savu sejas ādu?







Gada nogalē piedzīvotie svētku pasākumi var būt īsts izaicinājums mūsu sejas ādai, īpaši tad, ja gadījies ļauties pārmērībām, piemēram, apēsts daudz neveselīgas pārtikas, lietots alkohols, nav sanācis pietiekami izgulēties vai piemirsts par pienācīgu ūdens uzņemšanu.

Turklāt īpašos notikumos mēdzam uzposties vairāk, grima kārta nereti ir biezāka nekā ierasts, bet sejas attīrīšanai un kopšanai bieži vien netiek pievērsta pienācīga vērība. Pietūkums, pelēcīgs bālums, iekaisums, ādas lobīšanās, aizsērējušas poras ir vien dažas no izpausmēm, kas ādas izskatu nebūt neuzlabo. Kā parūpēties par sejas ādu pēcsvētku periodā? Par to portālam LA.LV pastāstīja “Apotheka” kosmētikas konsultante Arta Bogdānova.

Ilgas stundas ar noturīga grima kārtu, negulēta svētku nakts, dehidratācija – tie ir vien daži no aspektiem, kādēļ pēcsvētku periodā sejas āda var izskatīties sagurusi un ir pelnījusi īpašas rūpes, lai atjaunotu tās vitalitāti. Sejas un kakla ādas attīrīšana šķiet pavisam vienkārša un ikdienā ierasta lieta, tomēr joprojām nereti to dara nepietiekami vai nepareizi.

“Būtiski ir izmantot savas ādas tipam piemērotus attīrīšanas līdzekļus un ievērot noteiktus soļus, citādāk var ne vien nepanākt iecerēto efektu, bet pat paātrināt ādas novecošanu. Piemēram, klājot ādai tik vērtīgos krēmus, maskas, serumus un citus līdzekļus uz nepietiekami attīrītas ādas virsmas, to efektivitāte zūd, jo tie nespēj izkļūt cauri neattīrītajai ādas virskārtai un veikt ādas atjaunošanu,” stāsta “Apotheka” kosmētikas konsultante Bogdānova.

Kā pareizi attīrīt sejas ādu?

Sejas āda jāattīra divas reizes dienā – no rīta un vakarā, neatkarīgi no tā, vai un cik daudz todien lietots dekoratīvās kosmētikas, jo šī procesa laikā āda tiek attīrīta ne vien no grima, bet arī no atmirušajām raga kārtiņas šūnām, tauku sekrēta, putekļiem un citiem netīrumiem. Konsultante atgādina, ka šim rituālam nav izņēmumu – arī atgriežoties mājās vēlu naktī pēc svētku svinībām, nedrīkst doties pie miera ar nenoņemtu kosmētiku un neattīrītu sejas ādu.

Ādas attīrīšana sastāv no vairākiem svarīgiem soļiem:

vakarā:

• noņem dekoratīvo kosmētiku,

• mazgā,

• tonizē.

no rīta:

• mazgā,

• tonizē.

“Nereti dzirdēts viedoklis, ka ādas tonizēšana nav obligāta. Nepiekritīšu – tonizēšana ir ļoti svarīga, jo toniks pabeidz ādas attīrīšanu, atbrīvojot to no pēdējām kosmētikas paliekām, un atjauno ādas pH līdzsvaru. Tas arī sagatavo ādu krēmam un serumam, tā palielinot to efektivitāti. Jāatceras ar toniku apstrādāt ne tikai seju, bet arī kaklu un dekoltē zonu,” papildina Bogdānova.

Dekoratīvās kosmētikas noņemšanai jāizmanto speciāls līdzeklis grima noņemšanai, izvēloties savai ādai tīkamāko veidu: putas, želeju, pieniņu vai citu. Nomazgā seju ar ūdeni, viegli nosusini un uzreiz atsvaidzini ar toniku. Pēc tonizēšanas uzklāj krēmu vai serumu. Lai noņemtu atmirušās ādas šūnas un veiktu dziļāku tīrīšanu, reizi nedēļā ieteicams veikt ādas pīlingu, kā arī palutināt ādu ar sejas masku.

Kā izvēlēties savam ādas tipam piemērotākos līdzekļus?

Attīrošos līdzekļus jāizvēlas atbilstoši savam ādas tipam: normālai, sausai, taukainai vai kombinētai ādai, kā arī jāņem vērā ādas stāvoklis – vai tā ir normāla, jutīga vai problemātiska. Līdzekļu klāsts ir gana plašs, un konkrēti savai ādai piemērotāko vēlams izvēlēties, konsultējoties ar speciālistu.

Ierasti sausākai ādai izmanto attīrošo pieniņu, bet taukainai – noskalojamus līdzekļus kā gēlus vai putas. Ziemā ādu papildus var palutināt ar barojošākiem krēmiem, tāpat ādas mirdzumam noderēs antioksidantu serumi un kosmētikas ampulas ar C vitamīnu.

“Ampulas, salīdzinot ar krēmiem un serumiem, ir koncentrētākas, tāpēc tās ātrāk un dziļāk iedarbosies uz ādas šūnām. Sausuma sajūtu, kas var būt aktuāla pārlieku apkurinātās, nevēdinātās telpās, palīdzēs mazināt izsmidzināmie līdzekļi ar termālo avota ūdeni. Krēmiem, serumiem, pīlingam un citiem līdzekļiem ar retinolu ir pretnovecošanās efekts, turklāt šobrīd tiem ir īpaši piemērots laiks, jo vasarā retinolu nav ieteicams iekļaut ikdienas kopšanas rutīnā saules ietekmes dēļ – var veidoties pigmentācijas plankumi, jutīgums, saules apdegumi, nevienmērīgs ādas tonis,” skaidro konsultante Bogdanova.

Tāpat jāatceras, ka, rūpējoties par ādas tīrību, arī kosmētikas otas un sūklīši regulāri jākopj, lai tajos neuzkrātos kosmētikas paliekas, netīrumi un nevairotos baktērijas, jo, nonākot uz ādas, mikroorganismi var veicināt tās kairinājumu. Kosmētikas otas un sūklīšus ieteicams mazgāt pēc katras lietošanas reizes, izmantojot speciālus tīrīšanas līdzekļus vai ziepes, piederumi kārtīgi jāizskalo un jāizžāvē.