Tieslietu ministrijas ieskatā Satversmē nav vajadzības nostiprināt tikai divu dzimumu esamību 0
Nav nepieciešams grozīt Satversmi, lai tajā nostiprinātu, ka Latvijā pastāv tikai divi dzimumi un ka valsts neatbalsta mākslīgi veidotu dzimšu izplatību, atzinumā Saeimas Juridiskajai komisijai norādījusi Tieslietu ministrija (TM).
Kā teikts TM sagatavotajā vēstulē, šādu mērķi iespējams sasniegt, izmantojot jau esošo tiesisko regulējumu, īpaši izglītības jomā. Izglītības likums jau tagad paredz, ka izglītības saturs veidojams atbilstoši Satversmē ietvertajām vērtībām, un izglītības iestādēm ir pienākums aizsargāt izglītojamos no informācijas un materiāliem, kas neatbilst šo vērtību nodrošināšanai.
Tādējādi ministrija uzskata, ka likumprojekts nav juridiski pamatots un nav nepieciešams.
Jau ziņots, ka Saeima skatīšanai komisijās nodevusi partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) sagatavotos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi – vīrietis un sieviete – un neveicina, kā arī neatbalsta mākslīgi veidotu dzimšu izplatību.
Par grozījumu nodošanu skatīšanai komisijās nobalsoja opozīcijas deputāti, kā arī deputāti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS). Pret balsoja vairums deputātu no “Jaunās vienotības” (JV) un “Progresīvajiem”.
“Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs sociālajā medijā “X” iepriekš norādīja, ka ZZS balsojums, atbalstot šos grozījumus, ir koalīcijas līguma pārkāpums.
JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics aģentūrai LETA pauda viedokli, ka LPV iesniegtais likumprojekts ir tukšs populisms un ākstīšanās. Viņš izteicās – ja pašiem iesniedzējiem vēl nav skaidrs, cik dzimumu ir Latvijā, tad šādas iniciatīvas tikai liecina par vēlmi piesaistīt uzmanību nākamās Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros.
Viņš sacīja, ka Satversme ir svēta lieta, kuru nevajadzētu izmantot populistiskiem mērķiem, tāpēc frakcija šo likumprojektu neatbalstīja.
Jurēvics arī atzina, ka šis priekšlikums skar Satversmes grozījumus, un atgādināja, ka koalīcijas līgumā ir noteikts – šādiem jautājumiem jāpanāk vienprātība pozīcijā. Viņš uzsvēra, ka šajā gadījumā šī vienprātība netika ievērota, tādējādi pārkāpjot koalīcijas līgumu.
Politiķis piebilda, ka šādus grozījumus Saeimā nevar pieņemt bez divu trešdaļu vairākuma, un, viņaprāt, jau pirmajā lasījumā būs skaidrs, ka šāds atbalsts netiks gūts. Jurēvics arī pauda, ka pašsaprotamas lietas nav jāieraksta Satversmē – tās vienkārši ir jāievēro.
JV pārstāvis uzsvēra, ka tuvākajā laikā šis jautājums ar koalīcijas partneriem tiks pārrunāts.
Savukārt ZZS pauda uzskatu, ka ar savu balsojumu deputāti koalīcijas līgumu nav pārkāpuši. “ZZS uzskata, ka ir tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Deputātu un sabiedrības diskusijām Saeimas komisijā par šo jautājumu ir jābūt. Šis nav koalīcijas līguma pārkāpums,” aģentūrai LETA pārliecību pauda ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.