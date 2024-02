Tik vienkārši “Bi-2” vis neklāsies. Ļova ir ceļā uz Izraēlu; par pārējiem lems Taizemes drošības dienesti kopā ar ministriem

Taizemes premjerministrs un drošības struktūru vadītāji pieņems lēmumu aizturēto krievu un baltkrievu rokgrupas “Bi-2” mūziķu lietā, pavēstīja ārlietu ministrs Parnpri Bahidha-Nukara, vienlaikus aktīvāk izskanot aicinājumiem nepieļaut viņu deportēšanu uz Krieviju.

“Ja grupas dalībnieki nav pārkāpuši nekādus likumus, mēs nevaram viņus vienkārši deportēt, jo šajā jautājumā ir starptautiskās tiesības,” sacīja ministrs.

“Bet ja viņi ir pārkāpuši likumus, mums ir jārīkojas atbilstoši juridiskajām procedūrām,” viņš piebilda.

Pēc mūziķu aizturēšanas parādījās ziņas, ka viņi tiks deportēti uz Krieviju vai Izraēlu.

Viens no Bi-2″ mūziķiem dziedātājs Jegors Bortņiks, kas ir pazīstams ar skatuves vārdu Ļova, jau ir pametis Taizemi, teikts ierakstā grupas vietnē platformā “Telegram”.

Thailand: Anti-Putin Russian rock band Bi-2 detained in Phuket after doing 2 shows, accused of holding concerts without work permits. pic.twitter.com/5hLUl9XWqF

— Igor Sushko (@igorsushko) January 25, 2024