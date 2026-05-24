“Tikai uz mirkli novērsos, lai paskatītos, ko dara otrs bērns,” tēvs stāsta, kā vienā mirklī ūdenī iekrita divgadnieks 0
Ūdenstilpju tuvumā pat pavisam īsam mirklim var būt dzīvību izšķiroša nozīme, tāpēc tā, kā straujiem soļiem tuvojas vasara, svarīgi atgādināt par drošību ūdens tuvumā.
“Tas bija parasts rīts pagalmā. “Tikai uz mirkli novērsos, lai paskatītos, ko dara otrs bērns,” notikušo atceras bērna tēvs. Nākamajā mirklī viņš pamanīja divus gadus veco bērnu ūdenī. Izvelkot bērns neelpoja. Tēvs nekavējoties uzsāka atdzīvināšanas pasākumus, un jau pēc īsa brīža bērns atguva samaņu,” vēsta NMPD soctīklos.
Šai ģimenei piedzīvotais kļuva par biedējošu pieredzi ar laimīgām beigām. Diemžēl ne visas slīkšanas situācijas noslēdzas tik veiksmīgi. Katru gadu NMPD dodas uz izsaukumiem, kuros nelaimes pie ūdens prasa arī bērnu dzīvības.
Pieskati mazus bērnus dīķu un citu ūdenstilpju tuvumā īpaši pastiprināti – pat īss neuzmanības brīdis var būt izšķirošs. Atceries – palīdzības sniegšana kritiskā situācijā sākas jau pirmajā minūtē.
Gaidīt nedrīkst. Kamēr brigāde steidzas uz izsaukuma vietu, NMPD dispečers vai ārsts konsultants pa tālruni dos norādījumus, kā rīkoties un kā pareizi sniegt pirmo palīdzību līdz mediķu ierašanās brīdim.