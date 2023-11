Ilustratīvs foto. Foto: Svitlana Hulko/SHUTTERSTOCK

TOP 5 galvenās veselības pārbaudes vīriešu veselībai. Iesaka farmaceits Ieteikt







Atzīmējot vīriešu veselības mēnesi, ikvienam vīrietim ir būtiski uzdot sev jautājumu – vai veltāt pietiekamu uzmanību rūpēm par savu veselību ikdienā? Vienlaikus tas ir laiks, kas atgādina par profilaktisko pārbaužu veikšanu, dodoties pie urologa. Padomos vīriešu veselības mēnesim un veselīgai ikdienai ar portālu LA.LV dalās “BENU Aptiekas” farmaceits Konstantīns Čerjomuhins.

Rūpes par veselību – pats pamats!

Diemžēl daudzas nopietnas slimības mēdz noritēt gandrīz bez simptomiem, stāsta farmaceits Konstantīns Čerjomuhins. Vīriešu veselība šajā ziņā nav izņēmums, tādējādi tās problēmas var ilgstoši tikt nepamanītas. Tieši tādēļ vīriešu veselības tematiskā mēneša ietvaros liels uzsvars tiek likts uz aicinājumu veikt diagnostiskās pārbaudes un regulāri un savlaicīgi doties pie urologa – tieši savlaicīgas pārbaudes ļaus laikus pamanīt slimību parādīšanos un pēc iespējas agrāk sākt ārstēšanu.

Diemžēl daļa vīriešu mēdz izvēlēties pašārstēšanos vai atlikt vizīti pie speciālista uz vēlāku laiku, prioritāti dodot citām ikdienas rūpēm un dzīves jomām. Taču jāatceras, ka kvalitatīvu un efektīvu ārstēšanu var nodrošināt tikai kompetenta speciālista individuāla pieeja, uzsver farmaceits. Arī rūpējoties par vīrieša uroģenitālo sistēmu, regulāra došanās uz pārbaudi pie urologa ir būtisks slimību profilakses faktors.

5 galvenās veselības pārbaudes vīriešu veselībai

Lai rūpētos par uroģenitālās sistēmas veselību un savlaicīgi atklātu iespējamās veselības problēmas, ikvienam vīrietim ir nepieciešams regulāri doties uz veselības pārbaudēm. “Benu Aptiekas” farmaceits Čerjomuhins atgādina, ka piecas svarīgākās veselības pārbaudes vīriešiem šajā jomā ir:

• lipīdu profila un urīnskābes skrīnings asinīs, kas jāveic vismaz reizi gadā, sākot no 30 gadu vecuma;

• hormonu pārbaudes;

• visaptverošas bioķīmiskās asins analīzes jeb asinsaina;

• prostatas vēža skrīnings;

• zarnu vēža skrīnings.

Veselīgi padomi ikdienai

1. Veselīgs uzturs. Sabalansēts un veselīgs uzturs ir būtisks pamats ikviena cilvēka vispārējai veselībai, tai skaitā reproduktīvās sistēmas normālai darbībai. Ar pareizu uzturu vīrieša organisms tiek apgādāts ar visu nepieciešamo, lai pilnvērtīgi ražotu vīrieša dzimumhormonus, tāpēc pārtikai jāsatur pietiekams daudzums tauku, olbaltumvielu un ogļhidrātu, pateicoties kuriem tiek sintezēts galvenais vīrišķais hormons – testosterons.

2. Fiziskās aktivitātes. Papildus veselīgam uzturam ir nepieciešams regulāri vingrot, vairāk staigāt, censties būt pēc iespējas aktīvākiem ikdienā. Vēlams no rītiem veltīt laiku vismaz nelielai vingrošanai, kas palīdzēs uzlādēties ar enerģiju visai dienai, turklāt kustības arī labvēlīgi ietekmē asinsriti un vielmaiņu prostatas dziedzerī.

3. Stresa kontrole. Pārmērīgs stress negatīvi ietekmē visu ķermeni, tai skaitā uroģenitālo sistēmu. Jāatceras, ka, ja organismā ir pārmērīgs stresa hormona kortizola daudzums, vīrieša organisms nespēj saražot pietiekami daudz dzimumhormona testosterona, kas savukārt ietekmē vīrieša veselību. Rūpējoties par stresa kontroli savā ikdienā, jāņem vērā arī veselīga un pilnvērtīga miega nozīme.

4. Vitamīni un minerālvielas. Tāpat farmaceits iesaka vīriešiem rūpēties, lai ikdienā tiktu uzņemti visi svarīgie vitamīni un minerālvielas, kas papildus to vispārējai labvēlīgajai iedarbībai uz ķermeni palīdz vīriešu hormonu veidošanās procesā.

• C vitamīns – viens no galvenajiem vitamīniem, kas nodrošina visu orgānu un sistēmu normālu darbību. Tas ir spēcīgs antioksidants un neitralizē stresa hormonu – kortizolu, normalizē kortizola un testosterona līdzsvaru.

• B grupas vitamīni – piedalās vielmaiņas procesos, ogļhidrātu utilizācijā, organisma piepildīšanā ar enerģiju un nervu sistēmas darbības stabilizēšanā.

• D vitamīns – nodrošina cilvēka skeleta stiprību, muskuļu kontraktilitāti un traumu profilaksi.

• E vitamīns – palīdz jaunu šūnu veidošanā un vielmaiņas procesos.

• A vitamīns – nodrošina olbaltumvielu sintēzes aktivizēšanu, muskuļu augšanu, labas redzes uzturēšanu, glikogēna krājumu atjaunošanu un enerģijas un veiktspējas saglabāšanu.

• Selēns un cinks. Šo abu minerālu nozīme vīriešu reproduktīvās sistēmas veselībai ir ļoti līdzīga – tie nepieciešami normālai testosterona, galvenā vīrišķā hormona, sintēzei, turklāt ir arī antioksidanti, kas aizsargā šūnas no kaitīgo vielu iedarbības, tai skaitā kancerogēniem.

• Dzelzs. Tā galvenā funkcija ir saistīta ar tā klātbūtni sarkano asins šūnu hemoglobīnā un skābekļa piegādi visiem orgāniem un audiem, tai skaitā reproduktīvajai sistēmai.

5. Kaitīgo ieradumu ierobežošana. Par alkohola un smēķēšanas kaitīgo ietekmi tiek runāts daudz, tomēr vīriešiem jāpatur prātā, ka kaitīgajiem ieradumiem ir būtiska ietekme ne vien uz vispārējo, bet arī uz vīrišķo veselību. Centieties ierobežot kaitīgos ieradumus, apzinoties, ka darāt to savas veselības un vispārējās labsajūtas labā.

Novembris – ūsu un bārdas mēnesis?

Novembrī, rūpējoties par vīriešu veselību, simboliski tiek audzētas ūsas un bārdas, kas ietekmē arī ādas pašsajūtu. Bieži vien vīrieši kosmētikai nepiešķir lielu nozīmi, taču mūsdienās daudzi uzņēmumi ir padomājuši par tieši vīriešiem piemērotiem kosmētikas risinājumiem.

Vīriešu āda tiek uzskatīta par blīvāku salīdzinājumā ar sieviešu ādu, un to raksturo laba izturība pret ārējiem kairinātājiem, piemēram, saules gaismu, vēju vai salu. Vienlaikus vīriešu āda biežāk ir pakļauta taukainībai, kā rezultātā pārmērīgs sebums izraisa aizsprostotas poras, tādēļ ir īpaši svarīgi rūpēties par sejas ādu, skaidro farmaceits Čerjomuhins.

Vīriešu sejas ādas kopšanai ir ieteicami attīrošie līdzekļi, kas ir vairāk sārmainas dabas, bet ne ziepes, kas kairina un sausina ādu, jo vīriešu ādas pH līmenis ir nedaudz zemāks nekā sieviešu ādai. Pēc sejas ādas attīrīšanas ieteicams izmantot sejas fluīdu un, pēc 35 gadu vecuma, arī acu krēmu.

Jāatceras, ka arī skujoties ir nepieciešams īpaši parūpēties gan par bārdu, gan sejas ādu, jo regulāra skūšanās var izraisīt kairinājumu un ādas lobīšanos. Lai saglabātu komfortu un veselīgu ādu, jāizvēlas skūšanās putas, kuru sastāvā ir kopjošas sastāvdaļas. Tad produkts nodrošinās ērtu skuvekļa slīdēšanu un novērsīs kairinājumu un apsārtumu uz ādas.

Turklāt pēc skūšanās būtu nepieciešams lietot speciālus līdzekļus, lai nomierinātu ādu. Bārda ik pa laikam ir jāapgriež ar šķērēm vai trimeri, regulāri jāattīra ar speciāliem šampūniem, jāķemmē katru dienu, kā arī jākondicionē ar speciālām eļļām vai balzamiem, kas padarīs matus pakļaujamākus un mīkstākus. Par tieši jums piemērotākajiem līdzekļiem vienmēr esat aicināti konsultēties ar farmaceitiem.