Tuvojoties Krievijas un Ķīnas militārajām lidmašīnām, Dienvidkoreja steidzami pacēlusi iznīcinātājus 0
Dienvidkoreja paziņojusi, ka otrdien tā pacēlusi savus iznīcinātājus gaisā pēc tam, kad septiņas Krievijas un divas Ķīnas kara lidmašīnas ielidoja valsts pretgaisa aizsardzības zonā.
Krievijas un Ķīnas lidmašīnas ielidoja Korejas pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonā (KADIZ) ap plkst. 10:00 pēc vietējā laika, paziņojusi Dienvidkoreja.
Neviena no lidmašīnām nepārkāpa Dienvidkorejas gaisa telpu.
Seula paziņoja, ka, reaģējot uz to, tā ir izvietojusi “iznīcinātājus, lai veiktu taktiskus pasākumus un sagatavotos jebkādām neparedzētām situācijām”.
Lidmašīnas tika pamanītas pirms ieiešanas pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonā, kas definēta kā plašāka teritorija, kur valstis drošības apsvērumu dēļ uzrauga lidmašīnas, bet kas nav to gaisa telpa.
Kopš 2019. gada Ķīna un Krievija kopīgu mācību ietvaros regulāri ir ielidojušas militārās lidmašīnas Dienvidkorejas pretgaisa aizsardzības zonā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Ķīna un Krievija ir paplašinājušas militārās un aizsardzības saites kopš Maskava pirms gandrīz četriem gadiem sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
Abas valstis ir Ziemeļkorejas sabiedrotie.