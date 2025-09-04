TV24 ēterā skatāms jau trešais satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0
No 6. augusta TV24 ēterā atgriezies raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.
Trešajā šīs sezonas raidījumā tiek diskutēts par satiksmes drošībā vērtīgu tēmu – par ceļu satiksmi, sākoties jaunajam mācību gadam. “Satiksmē ir ārkārtīgi liels maz pieredzējušu vai nepieredzējušu satiksmes dalībnieku skaits, tie ir skolēni, bērni, kuri ir devušies savās ikdienas gaitās, daudziem tā ir pirmā pieredze ceļu satiksmē, daudziem ir mainījies maršruts, tāpēc šādos apstākļos ir īpaši svarīga paaugstināta uzmanība satiksmē,” raidījumā skaidro Guna Zvīgule-Maļavko, CSDD Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece.
Guna arī norāda, ka nav jāuzsver tikai bērnu pieredze, bet arī viņu katra fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, piedaloties satiksmē. “Bērns, pirmkārt, ir nepieredzējis, bērns nav mazs pieaugušais, kurš saprot visu tāpat kā mēs. Bērni ir arī mazāki augumā, kas nozīmē, ka viņiem ir grūtāk pārskatīt ceļu,” norāda Guna Zvīgule-Maļavko.
Pilnu raidījuma ierakstu skaties: https://xtv.lv/rigatv24/video/mO7raOJ1NMK-03_09_2025_cilveks_cels_drosiba
Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30. Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.