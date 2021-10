Nils Ušakovs FOTO: Edijs Pālens/LETA

Ušakovs: “Kamēr Eiropā sāk domāt par Ziemassvētku rītu, Latvija tuvojas apokalipsei!” Ieteikt







Latvija ir kā kuģis, kas dodas pretim aisbergam, sestdien sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” kongresā uzsvēra partijas domes priekšsēdētājs un Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Nils Ušakovs.

Savā uzrunā viņš akcentēja, ka Latvija patlaban atrodas lielas katastrofas priekšā. Aizvadītās nedēļas laikā varēja dzirdēt, ka dienā ar Covid-19 inficējušies aptuveni 1200 iedzīvotāji, bet nomiruši – desmit. Ar tādu saslimstības ātrumu līdz gada beigām no Covid-19 vien būs miruši aptuveni 1000 cilvēku, neskatot citu slimību slimotājus.

“Kamēr atsevišķas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis gatavojas tam, lai varētu uzelpot un sākt domāt par Ziemassvētku rītu, Latvija tuvojas apokalipsei ar visām no tā izrietošajām sekām. Tas skar visas jomas – skolās “izdeg” pedagogi, bet slimnīcās – veselības aprūpes personās. Mēs varēsim no ES saņemtajiem miljoniem vērt vaļā jaunas skolas un slimnīcas, bet tajās nebūs, kam strādāt,” uzsvēra Ušakovs.

Pēc politiķa paustā, no visām malām var dzirdēt, ka atbildība par to, kas notiek valstī, kura atrodas katastrofas priekšā, jāuzņemas valdībai. Runājot līdzībās, Ušakovs norādīja, ka mēs atrodamies uz kuģa, kas dodas pretim aisbergam. Tā vietā, lai pagrieztu stūri, kuģa komanda atrodas uz kapteiņa tiltiņa un strīdas par to, ka vajadzētu pasažieriem izdalīt lapiņas un viņus brīdināt, ka kuģis dodas pretim aisbergam.

“Tāpat komanda pārrunā, cik daudz naudas šim mērķim varēs iztērēt, kuri apkalpes locekļu draugi nodarbosies ar biļetenu drukāšanu, kādā valodā tādus varēs iespiest, kādā nevarēs. Savukārt pasažieri ar šausmām skatās uz to, kas notiek, un arī viņu starpā sākas debates par to, vai aisbergs vispār pastāv, kāds žēlojas, ka glābšanas vestes ir kaitīgas un tās var izraisīt alerģijas,” sacīja Ušakovs, piebilstot, ka Latvijā nospiedošais vairākums netic, ka viņi kaut kādā veidā varētu mainīt situāciju valstī, vai arī, runājot līdzībās, pasažieri netic, ka viņu spēkos ir panākt, ka komanda pagriež stūri citā virzienā.