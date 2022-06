“Lēmums nebija viegls, bet ir jāvirzās tālāk! Uz jaunām virsotnēm,” pavēstot par izstāšanos no LZS, feisbukā ierakstījis Edgars Putra. Foto: Edijs Pālens/LETA

Uz "Reģionu spēku" pārbēg vairāki zemsaviešu līderi. Kurš nākamais?







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nedēļas sākumā par izstāšanos no Latvijas Zemnieku savienības paziņoja Dienvidkurzemes novada domes deputāts Edgars Putra. Šajās dienās tādu lēmumu plāno pieņemt arī Smiltenes novada domes deputāts Ainārs Mežulis.

A. Mežulis izteica pieļāvumu, ka turpmāk savu darbību varētu saistīt ar uzņēmēja Ulda Pīlēna veidoto biedrību: “Mani neapmierina tas, ka Latvijas Zemnieku savienībā daudzas lietas netiek atklāti izrunātas. Ir faktori, kas jau sen bija jāatrisina.” Viņaprāt, šajā laikā nebija pieļaujama šķelšanās. Varēja secināt, ka runa ir par neatrisināto “Aivara Lemberga faktoru”, kuru novēršot bija iespējams izveidot spēcīgu Zaļo un zemnieku savienības un Latvijas Reģionu apvienības sarakstu Saeimas vēlēšanās.

Smiltenes novada vēlēšanās ZZS un LRA jau bija kopīgs kandidātu saraksts, no kura novada domē ir ievēlēts arī A. Mežulis. Šo soli varētu uzskatīt arī par viņa atgriešanos Latvijas Reģionu apvienībā, no kuras īsi pirms 12. Saeimas vēlēšanām politiķis pārgāja uz Latvijas Zemnieku savienību.

Saeimas vēlēšanās A. Mežulis neplāno kandidēt un citā partijā nestāsies, taču varētu iesaistīties U. Pīlēna veidotajā biedrībā. Savukārt no Edgara Putras feisbukā izplatītā paziņojuma var spriest, ka viņš gatavojas turpināt savu politisko darbību.

“Mani foršie draugi un atbalstītāji, zemsavieši! Esmu pieņēmis lēmumu izstāties no Latvijas Zemnieku savienības! Partijā esmu pieaudzis kā politiķis, un daudzus līdz šim izvirzītos mērķus man ir palīdzējusi sasniegt tieši Latvijas Zemnieku savienība,” tā E. Putra paziņoja par aiziešanu no LZS pēc deviņiem tajā pavadītajiem gadiem. “Lēmums nebija viegls, bet ir jāvirzās tālāk! Uz jaunām virsotnēm,” vēstīja E. Putra.

Viņš “Latvijas Avīzei” vēl neatklāja, kas ir domāts ar jaunajām virsotnēm, bet tuvākos nākotnes plānus darīšot zināmus visai drīz. Kā zināms, nedēļas nogalē paredzēts Liepājas partijas kongress, kurā tā lems par iestāšanos jaunajā apvienībā ar tās pagaidu nosaukumu “Reģionu spēks”. Visticamāk, ka arī E. Putra pievienosies šim politiskajam spēkam.

“Latvijas Avīze” jau rakstīja, ka neskaidrība par LZS turpmākajām attiecībām ar A. Lemberga vadīto partiju “Latvijai un Ventspilij” neapmierina arī tās biedrus Kurzemē. LZS vadība ir apstiprinājusi, ka arī šajās vēlēšanās ventspilnieki Kurzemē no ZZS startēs uz Saeimu. A. Mežulis atgādināja, ka LZS kongresā partijas priekšsēdis Armands Krauze solījis noskaidrot nodaļu viedokli par sadarbību ar A. Lemberga vadīto partiju “Latvijai un Ventspilij”, lai varētu pieņemt valdes lēmumu.

Taču šāds apkopojums neesot veikts un atklātā sarunā kopīgais viedoklis nav noskaidrots, atgādināja A. Mežulis, kurš LZS pārstāvēja Piebalgas nodaļu. No tās bija arī Cēsu novada deputāts Indriķis Putniņš, kurš nesen izstājās no LZS. Viņš nav nevienā partijā, bet Cēsu novada domē sadarbojas ar “Jauno Vienotību”.

Zināms, ka tās pārstāvji bija uzrunājuši arī E. Putru, bet viņš kā liepājnieks, visticamāk, strādās kopā ar tagadējiem domubiedriem no Liepājas partijas. Uz Dienvidkurzemes novada domes darbu E. Putras izstāšanās iespaidu neatstās, jo no deviņiem domniekiem, kuri ievēlēti no ZZS saraksta, partijā paliek tikai divi. Pārējie saraksta deputāti nav nevienā partijā.

LZS priekšsēdis A. Krauze “Latvijas Avīzei” teica, ka kongresā viņš aicināja nodaļas atsūtīt savu viedokli par sadarbību ar “Latvijai un Ventspilij”, bet, tā kā nodaļas neko neesot atsūtījušas, tad neesot ko apkopot. A. Mežulis ilgu laiku ir strādājis Ukrainā un mazāk iesaistījies partijas dzīvē, tāpēc neesot informēts par tajā notiekošo, piebilda A. Krauze.

LZS priekšsēža vietnieks Viktors Valainis sacīja: “Latvijas Zemnieku savienībā viss ir kārtībā. Šis brīdis ir pārbaudījums partijai. Ir biedri, kas to neiztur un izvēlas citu ceļu.”

E. Putram bija partijas biedru atbalsts un, protams, esot žēl, ka viņš pieņēmis lēmumu aiziet. “Taču vieta jau tukša nepaliks. Pie mums nāks citi jauni un spēcīgi cilvēki,” piebilda V. Valainis.

Piemēram, viņš minēja Dunikas un Rucavas pagasta pārvaldes vadītāju Agiju Kaunesi, kura nesen iestājusies LZS. Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka 2021. gadā Dienvidkurzemes novada vēlēšanās viņa kandidēja no “Jaunās Vienotības”.