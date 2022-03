“Ogres” basketbolisti, pēdējā kārtā pašiem uzvarot Rakveres komandu un konkurentiem no Vīmsi piedzīvojot dramatisku zaudējumu, iespraucās Latvijas–Igaunijas līgas kopvērtējuma piektajā vietā. Foto: BK “OGRE”

Vai Latvijā 2025. gadā notiks Eiropas basketbola čempionāta fināls?







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvija paveikusi mājas darbu un iespējas iegūt tiesības 2025. gada Eiropas basketbola čempionāta finālposma sarīkošanai ir vairāk nekā teicamas, taču pirms galīgā lēmuma vēl nevar teikt: hop.

Bez konkurences

Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) valdes sēdē 29. martā Minhenē, Vācijā tiks noteikts, kuras valstis 2025. gadā uzņems Eiropas čempionātu. Uz četriem grupu turnīriem palikušas vien trīs kandidātes – Latvija, Kipra un Somija, bet uz finālposmu bez Latvijas pretendē vien kara plosītā Ukraina. Ungārija februāra beigās atsauca kandidatūru, bet Krievija tika izslēgta pēc iebrukuma Ukrainā.

“Uzskatu, ka esam labi sagatavojušies. Ir sagatavota prezentācija, klātienē Minhenē būs izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, ir premjera Krišjāņa Kariņa un Rīgas mēra Mārtiņa Staķa video uzrunas. Kariņš bija piekritis braukt, bet diemžēl netiek Ukrainas notikumu dēļ. Latvija un Ukraina – sacensība nav tāda, kādu būtu gribējies, bet tās valstis, kas iesniedza pieteikumus, tās iesniedza,” “Latvijas Avīzei” sacīja Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis.

Valdība sniegusi garantijas Eiropas čempionāta rīkošanai Latvijā. Pagājušā gada aprēķini liecina, ka grupu turnīrs varētu izmaksāt 4,5 miljonus eiro, kopā ar finālposmu – ap desmit miljoniem.

Vējonis piebilda, ka FIBA būs jārīko papildu konkurss, lai grupu turnīram dabūtu vēl vienu valsti, ja pašreizējās trīs tiks izvēlētas. Finālturnīra pieteikumi tiek vērtēti atsevišķi.

“Ceram, ka grupas turnīrs mums būs, jo tam piedāvājums atbilst pilnībā. Attiecībā uz finālposmu mūsu nosacītā nepilnība ir tā, ka nav atbilstoša lieluma halles – 15 tūkstošiem skatītāju,” norādīja Raimonds Vējonis. “Parasti vārdos prasa, lai valstī, kur notiek izšķirošās spēles, ir divas zāles – grupu turnīrs vienā un finālturnīrs otrā, tādējādi visām komandām ir vienādi apstākļi. Taču FIBA mūsu iesniegumu akceptēja. Esmu optimistiski noskaņots, ka jābūt pozitīviem lēmumiem.”

Vējonis un LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss martā bija vizītē pie Spānijas kolēģiem un tāpat arī Beļģijā, kur notika ULEB valstu konference, un tās laikā notika pārrunas ar virkni citu valstu federāciju pārstāvjiem. Lēmumu par 2025. gada čempi­onātu pieņems FIBA Eiropas nodaļas valdes 25 valstu pārstāvji, tostarp Edgars Šneps. Valdē ir arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāves, kuras gan balsot varēs vien tad, ja ieradīsies klātienē, un tas ir apšaubāmi. Ar šīm agresoru valstīm Latvijai sarunas nav bijušas.

“Grūti pateikt, ar cik balsīm varam rēķināties. Paturam prātā, ka ir neatbilstība attiecībā uz halles kapacitāti. Ja negrib atbalstīt piedāvājumu, tas ir labs iemesls. Visi, ar ko esam runājuši, kopumā bijuši pozitīvi, tas dod cerību, ka attiecīgi arī nobalsos,” Vējonis cer, ka darbi sakritīs ar vārdiem.

Pastāv iespēja, ka finālposma rīkošanai neizvēlas ne Latviju, ne Ukrainu un ir jārīko jauns konkurss, taču tai esot maz atbalstītāju – pirmkārt, jārespektē tās valstis, kuras pieteicās, otrkārt, jāņem vērā arī laika faktors – lēmuma atlikšana var vēl palielināt problēmas.

Finiša spurts

Latvijas–Igaunijas basketbola līgā noslēdzies regulārais turnīrs, pirmo vietu iegūstot “VEF Rīga” (bilance 23-3), sekoja Tallinas “Kalev/Cramo” un “Ventspils” (pa 21-5). Vēl no Latvijas klubiem izslēgšanas turnīrā jeb pirmajā astoņniekā iekļuva “Ogre” (16-10), kam pēdējā nedēļā padevās teicams finiša sprints, uzvarot visās trijās spēlēs un tabulā paceļoties uz piekto vietu un izvairoties no tikšanās ar kādu no pirmā trijnieka komandām ceturtdaļfinālā.

Ogrēniešiem tagad jācīnās ar “TalTech/Optibet”, VEF spēlēs pret Nikolaja Mazura trenēto un Edmunda Elkšņa pārstāvēto Tartu “Ulikool Maks&Moorits”, kas sezonu sāka ar pieciem zaudējumiem pēc kārtas. Tad komandas stūri pārņēma no Ogres atbrīvotais Mazurs, vēl decembrī bija tikai viens panākums desmit spēlēs, bet pēdējos 11 mačos – deviņas uzvaras. Ventspilnieki tiksies ar “Viimsi/Sportland”, kuras rezultatīvākais spēlētājs ar vidēji mačā gūtiem 14,9 punktiem ir Ventspilī ilgi spēlējušais Ronalds Zaķis. Ceturtdaļfinālā cīņa ritēs līdz divām uzvarām, “Final Four” 9. un 10. aprīlī notiks “Arēnā Rīga”.

“Valmiera Glass VIA” (8-18) palika 10. vietā, “Latvijas Universitāte” (6-20) – 11., bet “Liepāja” (5-21) – 12. no 14 komandām.

TTT triumfs

Baltijas sieviešu basketbola līgā četras spēcīgākās komandas aizvadītajās brīvdienās pulcējās Lietuvas pilsētā Jonavā. Pusfinālā “TTT Rīga” ar 91:60 pārspēja “RSU”, kas ceturtdaļfinālā aizraujošā divu maču summā (146:137) bija apspēlējusi regulārajā turnīrā vietu augstāk (ceturtajā) finišējušo “Liepāju/LSS”. TTT pusfināla pirmo puslaiku zaudēja (46:48), tomēr mača otrajai daļai studentēm pietrūka spēka, īpaši pēdējai ceturtdaļai, ko favorītes uzvarēja ar 22:1.

Mačā par trešo vietu “RSU” papildlaikā ar 68:72 zaudēja Klaipēdas “Neptūnas”, bet titula spēlē “TTT Rīga” ar 68:62 pieveica Viļņas “Kibirkštis-MRU”, turnīrā triumfējot trešo gadu pēc kārtas. Rezultatīvākā ar 20 punktiem bija Ieva Pulvere, kura saņēma vērtīgākās spēlētājas balvu.