Valdis Melderis: “Skaļie runātāji, aizklapējiet ciet robežu ar fašistisko Krieviju! Par kādiem studentiem mēs te runājam…” 4
Politiķi un sabiedrībā arvien biežāk kritizē Latvijas augstskolas par masveida ārzemnieku uzņemšanu, īpaši no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Par šo tēmu TV24 raidījumā “Preses klubs” savus komentārus sniedz pasākumu, radio un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs Valdis Melderis. Viņš uzsvēra, ka runāt par studentiem nav jēgas, kamēr valsts robežas ar Krieviju un Baltkrieviju ir vaļā.
“Man pašam ir viens tāds students, kuram es palīdzu uzturēties šeit, jo viņš mācās un labi mācās. Viņam ir jānodrošina bankā uzskatāmi naudas līdzekļi gandrīz 10 tūkstošu apmērā. Turklāt, ja kādreiz bija tā, ka tikai uz vienu brīdi tas vajadzīgs, tad tagad ir tā, ka tev tai naudai jābūt jebkurā brīdī,” skaidroja Melderis.
Viņš arī norādīja uz augstskolu praksēm un dažādiem studentu līmeņiem: “Es esmu strādājis Turībā par docētāju vietas izpildītāju. Man liekas, tā saucās kādus piecus gadus fakultatīvā kursā arī ar ārzemniekiem. Es varu pateikt, ka man viena no paraugstudentēm bija studente no Ukrainas, kuru es liku kā piemēru visiem, kā jāmācās. Tas ir slikts paņēmiens, bet tas bija pārāk acīmredzami. Tad bija tādi studenti arī, kuri nemācēja angļu valodu. Un es nesapratu, kā viņi mācās, bet viņš tur ir, viņš tur sēž. Skaitās, ka mācās. Protams, viņš nekādu atzīmi nesaņem.”
Melderis aicina politiķus koncentrēties uz būtiskiem drošības jautājumiem, nevis tikai uz studentu plūsmu: “Vispār, kamēr mums ir vaļā robeža ar Baltkrieviju un Krieviju, pārstājiet runāt par studentiem. Mums brīvi fūres braukā turp atpakaļ. Fūru vadītāji saka, ka viņiem nekad mūžā nav bijis tik daudz darba kā tagad. Piedodiet, skaļie runātāji, aizklapējiet ciet robežu ar fašistisko Krieviju. Nu, sāksim ar to.”