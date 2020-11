Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vecākiem maksās, ja būs jāpaliek mājās ar bērnu. Kāds būs pabalsta apmērs? Ieteikt 3





Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas nosaka slimības palīdzības pabalstu ieviešanu bērnu līdz desmit gadu vecumam pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Parlamenta deputāte Anita Muižniece (JKP) pauda bažas, ka šie likuma grozījumi būs diskriminējoši attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm.

Politiķe aicināja labklājības ministri Ramonu Petraviču (KPV LV) skaidrot, vai attiecīgais “brāķis” likumprojektā tiks labots, vai pašiem deputātiem būs jārosina tā labošana.

Petraviča atbildēja, ka slimības palīdzības pabalsts nekad netiek apmaksāts, ņemot vērā, cik mājās ir slimi bērni. Nav nekādas diskriminācijas, ja vecāks paliek mājās ar vienu vai pieciem bērniem, uzsvēra labklājības ministre.

Tomēr Muižniece atbildēja, ka vai nu ministre nav dzirdējusi viņas teikto, vai nesaprot situāciju. Politiķe skaidroja, ka janvārī, ja vienam bērnam nāksies palikt mājās, tad rodas jautājums, ko vecākiem darīt, ja vēlāk arī otram vai vairāk bērniem nāktos palikt mājās Covid-19 izplatības dēļ attiecīgajā izglītības iestādē.

Petraviča atbildēja, ka Muižniece runā par situāciju pēc 20.janvāra, taču līdz tam esot “mēneši laika”. Līdz tam laikam Izglītības un zinātnes ministrijai ir iespējas pielāgot skolas mācībām klātienē, savukārt, ja Covid-19 izplatība turpināsies, tad pabalsta piešķiršanas laiku varēs pagarināt, skaidroja ministre.

Politiķe arī norādīja, ka pabalsta apmērs paredzēts 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, jo šo pabalstu neapliks ne ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne ar sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Pabalsta apmērs paredzēts 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas ir mazāk nekā pabalsts, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.

Vecākiem būs tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām, ko sociāli apdrošinātajai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācija liecina, ka slimības pabalstu gadījumā, ja slimo bērns, piešķir 80% apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu, vidējās iemaksu algas.

Ja saslimst pats strādājošais, par pirmajām desmit dienām darba devējs maksā slimības naudu vismaz 75-80% apmērā no vidējās izpeļņas, bet no 11.slimības dienas VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.

Noteikts, ka pabalstu bērnu pieskatīšanai Covid-19 laikā varēs piešķirt vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina šo bērnu. Uz pabalstu varēs pretendēt, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns būs vecumā līdz desmit gadiem ieskaitot vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja viņš ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Pabalstu varēs piešķirt arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Vienlaikus noteikts, ka jauno atbalsta veidu neizmaksās, ja vecāks ir nodarbināts vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus, viņam piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

VSAA dati liecina, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā par slima bērna kopšanu 2020.gada deviņos mēnešos bijusi 36,07 eiro. Piešķirot 60% no vidējās iemaksu algas, plānotais vidējais jaunā pabalsta apmērs par bērna pieskatīšanu dienā būtu 21,64 eiro.

Savukārt vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā vispārējā gadījumā 2020.gada deviņos mēnešos bijusi 30,51 eiro. Piešķirot 60% no vidējās iemaksu algas, plānotais vidējais pabalsta apmērs dienā personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecumam, būtu 18,31 eiro.

Petraviča 25.novembra Saeimas sēdē akcentēja, ka, Covid-19 izplatoties, arvien vairāk vecāku nonāk situācijā, ka nepieciešams pieskatīt mazus bērnus, kuru izglītības iestādēs nenotiek klātienes apmācības, savukārt strādāt attālināti pašiem nav iespējams. Tāpēc nepieciešams nodrošināt slimības palīdzības pabalstu vecākiem, kuri pieskatīs savus bērnus, nespējot doties uz darbu.

Ministre skaidroja, ka 24.novembrī valdībā lemts par papildu drošības pasākumiem izglītības jomā. Vecākiem, kuriem nav iespējas strādāt attālināti, LM sagatavotie grozījumi dos iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām vienu reizi laikā līdz 31.decembrim, bet otrreiz – līdz 30.jūnijam nākamajā gadā. Tā ir iespēja palikt kopā ar savu bērnu un pārliecībā, ka bērns ir drošībā, uzsvēra ministre.

Deputāts Vjačeslavs Dombrovskis trešdien pauda, ka likumprojekts balstās uz pieņēmumu par to, cik ilgi mācības klātienē ar maziem bērniem nevarēs notikt. “14 dienas (..) nenosedz visas darba dienas šajā mēnesī. Bet 14 dienas uz visu nākamo gadu rada jautājumu, vai tiešām ir garantija, ka aizliegums klātienes mācībām sākumskolā būs maksimums uz 14 dienām,” pauda politiķis.

Petraviča skaidroja, ka 14 dienu termiņš šogad noteikts, jo 18.decembrī beigsies semestris un skolēni dosies Ziemassvētku brīvlaikā, kas turpināsies līdz janvāra sākumam, kad vecākiem būs pieejamas vēl 14 dienas. “Tad skatīsimies, kā veiksies ar vīrusa apkarošanu. Ja būs nepieciešams, tad, protams, tiks pārskatīts šis termiņš,” solīja ministre.

Dombrovskis bija piedāvājis uzreiz likumā paredzēt, ka pabalsta termiņš nākamajā gadā būtu nevis 14 dienas, bet gan viss periods, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi izglītības procesa īstenošanai klātienē.

Deputāte Inese Ikstena (AP), atbalstot piedāvāto risinājumu, gan pauda neizpratni par paredzēto pabalsta apjomu.

LETA vēstīja, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien pēc valdības sēdes informēja, ka Ministru kabinets atbalstījis Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu, ka gadījumā, ja Covid-19 dēļ bērniem līdz desmit gadu vecumam būs jāmācās attālināti, tad valsts bērna vecākam segs darbnespējas lapu.

LM skaidro, ka, Covid-19 turpinot strauji izplatīties Covid-19, slēgtas atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes un mācības vispārējās izglītības programmā tiek organizētas attālināti. Rezultātā virknē ģimeņu, kurās aug bērni vecumā no viena gada līdz desmit gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai.

Šāds atbalsts ir nepieciešams arī situācijā, ja personai jāaprūpē pilngadīga persona ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru, uzsver LM.

Tā kā risinājums ir jānodrošina pēc iespējas mērķēti un savlaicīgi, tai skaitā arī no pakalpojuma administrēšanas viedokļa, paredzēts ieviest šo specifisko slimības palīdzības pabalstu.