Foto – Shutterstock

Riskē ar redzi: ārsts brīdina, ka mākslīgo skropstu lietošana var radīt neatgriezenisku kaitējumu veselībai 0

18:42, 2. septembris 2025
Veselam

Pēdējos gados mākslīgās skropstas gūst arvien lielāku popularitāti. Kosmetologi saka, ka tas ir ne tikai ērti, bet arī skaisti. Tikmēr zinātnieki brīdina, ka to izmantošana var atstāt nopietnas sekas, raksta “The Mirror”.

Skropstu uzdevums ir aizsargā acis no gružiem, putekļiem un citām gaisā esošām daļiņām. Tās darbojas kā barjera acu aizsardzībai.

Lai gan mākslīgās skropstas var uzlabot izskatu, to ilgstoša un nepareiza lietošana var izraisīt dažādas veselības problēmas.
“Mākslīgās skropstas kļūst arvien populārākas, taču jāņem vērā, ka līme, ar ko tās tiek pielīmētas, bieži satur formaldehīdu. Šī viela var izraisīt alerģiskas reakcijas, dabīgo skropstu izkrišanu un pat to neatgriezenisku zudumu.

Retos gadījumos var attīstīties arī aklums.

Lai samazinātu šos riskus, ieteicams vai nu izvairīties no mākslīgajām skropstām, vai izmantot tikai formaldehīdu nesaturošas līmes,” uzver Harvardas Universitātes absolvents,  ārsts Saurabs Seti.

Pētījumā, kurā tika testēti 37 dažādi skropstu līmju veidi, tika pārbaudīta formaldehīda klātbūtne – vielas, kas starptautiski atzīta par kancerogēnu.

Zinātnieki atklāja, ka lielākā daļa profesionālo skropstu līmju, kā arī dažas plaša patēriņa līmes izdala formaldehīdu.

Pētījuma kopsavilkumā uzsvērts: “Gan pacientiem, gan ārstiem būtu jāapzinās, ka gan profesionālās, gan plašam patēriņam paredzētās skropstu līmes var būt formaldehīda avots.”

Tādēļ pircējiem, kuri vēlas lietot mākslīgās skropstas, būtu jāizvēlas tikai tāda līme, uz kuras skaidri norādīts, ka tā nesatur formaldehīdu.

Ko var darīt, lai uzlabotu skropstu stāvokli? Viens no veidiem, kā veicināt skropstu dabisku augšanu un stiprināšanu, ir palielināt biotīna (B7 vitamīna) uzņemšanu uzturā.

Biotīns piedalās keratīna — matu un skropstu galvenās sastāvdaļas — veidošanā.

Tas nepadarīs skropstas brīnumaini garas, taču var stiprināt esošās, padarīt tās kuplākas un samazināt to lūšanu.

Biotīnu iespējams uzņemt gan ar uztura bagātinātājiem, gan dabiskā veidā — to satur, piemēram, aknas, olu dzeltenumi, rieksti (mandeles, zemesrieksti, valrieksti), sēklas, pākšaugi (pupas, lēcas), pilngraudu produkti, kā arī daži dārzeņi, piemēram, batātes, spināti un sēnes.

Tāpat daži cilvēki iesaka uz skropstām uzklāt rīcineļļu, kas, pateicoties tās mitrinošajām un kopjošajām īpašībām, veicinot skropstu augšanu. Tomēr šim apgalvojumam trūkst zinātnisku pierādījumu.

