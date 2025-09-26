FOTO: @sadursme/”Facebook”

Piektdienas pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas satiksmi apgrūtinājis nopietns ceļa satiksmes negadījums. Posmā pie Dalbes notikusi sadursme starp baļķvedēju un vieglo automašīnu. Spēcīgās sadursmes rezultātā no kravas automašīnas izbiruši baļķi, kas nosedz ceļa braucamo daļu un apgrūtina citu transportlīdzekļu kustību. Tā liecina sociālo mediju konta “Sadursme” publicētais video.

Pašlaik satiksme šajā posmā ir apgrūtināta abos virzienos, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar iespējamu aizkavēšanos un sastrēgumiem.

Autovadītāji, braucot šajā posmā, tiek aicināti ievērot īpašu piesardzību.

Kā vēsta ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, Valsts policija piektdien plkst.15.34 saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu uz Jelgavas šosejas (A8) pie Pēterniekiem, virzienā uz Jelgavu. Negadījumā bija iesaistīti divi transportlīdzekļi – kravas automašīna un vieglā “Volvo” markas automašīna.

Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīnai plīsa riepa, kā dēļ transportlīdzekļa vadītājs netika galā ar spēkrata vadību un notika negadījums.

Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta.

Patlaban satiksme ir daļēji bloķēta, lai atbrīvotu ceļu no kokmateriāliem.

Valsts policija noskaidro notikušā apstākļus, un darbs notikuma vietā turpinās.

