Eksperts: "Digitalizācija nenozīmē paņemt anketu, ko liek klātienē aizpildīt, un ielikt to mājas lapā"







“IT nozare ir tā, kas joprojām plaukst – joprojām ir ļoti liels pieprasījums pēc IT speciālistiem,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina IT uzņēmuma “Helmes Latvia” izpilddirektors Viesturs Bulāns, diskutējot par IT nozares aktualitātēm un digitalizācijas procesiem Latvijā.

“Pēc pēdējā IT industrijas algu pētījuma, joprojām atalgojums vismaz privātajā sektorā pieaug vidēji par 10%. Tātad tas ir ļoti būtiski – dabūt šos cilvēkus,” uzsvēra Bulāns. Vai mūsu augstskolas nespēj “saražot” IT speciālistus? Uz šo jautājumu “Helmes Latvia” izpilddirektors atbildēja, sakot, ka tā, diemžēl, esot visas pasaules problēma.

“Arī Skandināvija ir aprēķinājusi, ka kaut kādā laika periodā viņiem pietrūks vairāki tūkstoši IT speciālistu kopumā, tā kā industrija ir viena no tām, kas plaukst,” uzsvēra Bulāns. Turpinot diskusiju, viņš vēlējās vērst uzmanību vēl uz kādu citu lietu – ne tik daudz par nodarbinātību, bet par valsts saziņu ar iedzīvotājiem, lēmumiem.

“Tam es varu piekrist. Šeit ir jautājums par valsts procesu digitalizāciju. Digitalizācija nenozīmē paņemt to pašu anketu vai lapiņu, ko liek klātienē aizpildīt, un ielikt to vienkārši mājas lapā [internetā] un likt aizpildīt, tad nosaukt par digiatlizāciju vai efektīvāku procesu. Es atvainojos, diemžēl, tas tā nav un nebūs! Digitalizācija – tā joprojām ir investīcija. Ir valstis, kas to ir sapratušas, un laicīgi sākušas to darīt,” tā “Preses klubā” komentēja IT nozares eksperts Bulāns.

Bet, kas tad ir tā digitalizācija? Kāds tiešām ar to saprot anketas ielikšanu elektroniskajā vidē internetā…Uz šo jautājumu Bulāns atteica, ka tā ir biznesa vai biznesa funkciju nodrošināšana ar dažādiem digitāliem rīkiem.

“Šeit ir svarīgi nodrošināt to, ka vispirms tiek izpētīts pats process, un tiek atrasts, ko efektivizēt, ko var robotizēt. Joprojām būs lietas, kas ir jādara cilvēkam – tās ir tās cilvēcīgās lietas, bet jau šobrīd ir pieejami chatbot. Te tātad bija runa – atbildēt ātri, sniegt atbildes ātri! Es atvainojos, ir pilns ar mākslīgiem intelektiem, kas spēj atbildēt uz ļoti vienkāršotiem jautājumiem jau tagad, uzņēmumi to praktizē,” tā TV24 raidījumā pauda Bulāns, apspriežot IT nozares aktualitātes un digitalizācijas procesus Latvijā.