Jau iepriekš vēstījām, ka Hudzonas upē Ņujorkas Manhatanas rajonā ceturtdien, 10. aprīlī, nogāzās helikopters, kura avārijā gājuši bojā seši cilvēki, paziņoja amatpersonas.

Ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka plkst.15.17 (plkst.22.17 pēc Latvijas laika) saņēmis ziņu par helikopteru ūdenī. Lidaparātā bija seši cilvēki, kas visi gājuši bojā. Varas iestādes paziņoja, ka bojāgājušie ir helikoptera pilots un Spānijas tūristu ģimene. Trīs no upuriem bija pieaugušie, bet pārējie trīs bija bērni.

Vēlāk tika paziņots, ka starp bojāgājušajiem ir Vācijas elektronikas un elektrotehnikas kompānijas meitasuzņēmuma “Siemens Mobility” dzelzceļa infrastruktūras nozares vadītājs Augustins Eskobars, viņa sieva un trīs bērni.

Spāņu ģimene bija ieradusies Ņujorkā tikai dažas stundas pirms traģiskā negadījuma, lai atpūstos un nosvinētu astoņgadīgās meitenes dzimšanas dienu. Viņi bija rezervējuši lidojumu ar helikopteru, lai izbaudītu unikālu ekskursiju pāri Manhetenas debesskrāpjiem. Diemžēl šī ekskursija noslēdzās traģiski, kad helikopters, zaudēja kontroli un nogāzās Hudzonas upē, vēsta The Sun.

Trīsdesmit minūtes pēc pacelšanās sākās problēmas ar helikopteru. Pilots helikoptera īpašniekam ziņoja par nepieciešamību nosēsties, lai uzpildītu degvielu:

Speciālisti norāda, ka avārijas cēlonis varētu būt tehniska problēma jeb trūkstošais vai bojātais “Jēzus uzgrieznis”, kas ir svarīgs komponents helikoptera propellerā (rotorā). Speciālisti atzīmē, ka uzgriežņa bojājuma rezultātā propelleris no helikoptera varēja atdalīties, kas noveda pie traģiskā iznākuma. Viņi norāda, ka šāds negadījums ir retums, taču, kad tas notiek, sekas ir letālas.

Neviens no ģimenes locekļiem nespēja iedomāties, ka tas būs pēdējais brīdis, kuru viņi pavadīs kopā. Fotogrāfijā, kas tika publicēta pēc avārijas, redzama astoņgadīgā meitenīte, kas smaida līdzās helikoptera pilotam, neilgi pēc helikoptera pacelšanās.

Augustins Eskobars bija pieredzējis uzņēmējs ar vairāk nekā 25 gadu darba pieredzi tehnoloģiju un mobilitātes nozarē. Viņš bija ieņēmis augstus amatus gan Eiropā, gan Dienvidamerikā, kā arī ASV. Pirms traģiskās nāves viņš bija “Siemens Mobility” dzelzceļa infrastruktūras nozares globālais vadītājs. Viņš bija atzīts profesionālis, kas vadījis nozīmīgas starptautiskas iniciatīvas, tai skaitā globālu dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu, kas palīdzēja modernizēt daudzus transporta tīklus visā pasaulē.

Viņa sieva bija izcila profesionāle “Siemens Energy” Barselonā, kur viņa strādāja vairāk nekā septiņus gadus. Viņas pienākumos ietilpa jaunu enerģētikas projektu izstrāde un inovatīvu tehnoloģiju attīstība. Viņa bija dzimusi Barselonā, kur viņas ģimene bijusi cieši saistīta ar futbola vēsturi, proti, viņas senči bija nozīmīgas personas Barselonas futbola klubā, tostarp divi bijušie futbola kluba prezidenti, kas atstājuši paliekošu ietekmi uz kluba attīstību.

Agustin Escobar, President & CEO of Siemens Spain, his wife, and their 3 children were identified as the victims of Thursday’s helicopter crash in NYC’s Hudson River.

The family had just arrived from Barcelona. Investigation into the cause is ongoing. (Pictures/ Video courtesy :… pic.twitter.com/6Zo6NkJ55Q

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) April 11, 2025