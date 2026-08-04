Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā uz Aglonu kursēs papildu transports 0
Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā 14. augustā un 15. augustā tiks norīkoti papildu reģionālo autobusu reisi divos maršrutos – Rīga-Preiļi un Preiļi-Aglona-Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga-Daugavpils, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā.
Savienojumam Rīga-Aglona-Rīga 14. augustā un 15. augustā reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Preiļi autobuss rīta reisos plkst. 10.25 no Rīgas brauks līdz Aglonai, savukārt pēcpusdienā plkst. 16.30 izbrauks no Aglonas, Preiļos būs kā līdz šim – plkst. 17.05 – un Rīgā iebrauks plkst. 20.40.
Savienojumam Preiļi-Aglona-Preiļi 14. augustā, dodoties uz svētkiem, reģionālās nozīmes maršrutā Preiļi-Aglona-Grāveri būs vilcienam pieskaņots autobusu reiss plkst. 17.27 no Preiļiem, kas Aglonas stacijā būs plkst. 17.55 un pēc tam brauks uz Aglonu. Savukārt 15. augustā pēc svētku pasākumiem reģionālās nozīmes maršrutā Preiļi-Aglona-Grāveri būs divi papildu reisi no Aglonas – plkst. 1.05 un plkst. 15. Atbilstoši Aglonas stacijā autobuss būs plkst. 1.25 un plkst. 15.20.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina “Hansabuss Latvija”. Izmaiņas saskaņotas ar Latgales plānošanas reģionu.
Vilcienu kustības saraksts līnijā Rīga-Daugavpils uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laiku papildināts ar diviem reisiem – 14. augustā no Rīgas uz Aglonu būs reiss plkst. 14.01 (Aglonā plkst. 17.40), savukārt 15. augustā no Aglonas uz Rīgu vilciens izbrauks plkst. 15.30.
Jau vēstīts, ka Aglonas draudzē garīgā sagatavošanās svētkiem sāksies 11. augustā ar īpašiem dievkalpojumiem dažādos nodomos. Šajās dienās bazilikā īpaši gaidīti tie ticīgie, kuri nevarēs ierasties uz galvenajām svinībām 14. un 15. augustā. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā.