Visu mūžu pusdienās viņi ēd vienu un to pašu. "Arī vīnu piedzeram, jo garšo", planētas vecākā ģimene atklāj savu noslēpumu







Melisu ģimene no Sardīnijas oficiāli tiek dēvēta par vecāko ģimeni pasaulē. Intervijā rakstnieka Dena Butnera projektam “Living to 100: Secrets of the Blue Zones” viņi dalījās ar savas ilgmūžības noslēpumiem.

Kā izrādījās, brālis un māsa jau gadu desmitiem pusdienās ēd vienu un to pašu ēdienu, kas ir ļoti bagāts ar noderīgiem mikroelementiem.

Tā ir saldskābmaize un minestrone zupa ar pašaudzētiem dārzeņiem un trīs veidu pupiņām – garbanzo, pinto un baltajām pupiņām. Turklāt brālis un māsa katru dienu pusdienās izdzer glāzi sarkanvīna.

Tiesa gan vīns nav saistīts ar uztura noteikumiem, bet “viņiem tas vienkārši garšo,” piebildis projekta autors.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem