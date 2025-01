Ilustratīvs foto

Zinātnieki atklāj, kāpēc mēs nepamanām, kad sievietes ir nogurušas, bet to darām, ja noguris ir vīrietis







Pētnieki atklājuši interesantu atšķirību starp to, kā mēs uztveram vīriešu un sieviešu nogurumu. Kamēr vīrieši mēdz tikt uzskatīti par nogurušākiem, sieviešu nogurums tiek novērtēts par zemu, vēsta “DailyMail”.

NASA zinātnieki veica pētījumu, kurā atklājās, ka mēs parasti nenovērtējam, cik nogurušas ir sievietes, savukārt vīriešu nogurumu bieži vien ievērojami pārvērtējam.

Zinātnieki norāda, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka nogurušas sievietes vairāk cenšas izskatīties sabiedriskas jeb cenšas apkārtējiem neizrādīt savu nogurumu. Savukārt vīrieši šķiet nogurušāki, jo viņiem ir tendence sarunās izrādīt mazāk uzmanības un izteiksmes.

Pētnieki saka, ka šo atšķirību izpratne ir ļoti svarīga, ja runa ir par astronautu uzraudzību kosmosā.

Tiek uzskatīts, ka vairāk nekā pusi no visiem kosmosa un aviācijas negadījumiem izraisa nogurums, kas nozīmē, ka precīza cilvēka noguruma novērtēšana varētu būt ļoti svarīga, lai nerastos nelaimes gadījumi.

Vadošais pētījuma autors Dr. Morgans Stosičs no NASA Džonsona kosmosa centra Hjūstonā norāda: “Kopumā novērotāji pārāk zemu novērtēja to, cik lielu nogurumu bija izrādījušas sievietes, bet pārāk augstu novērtēja to, cik lielu nogurumu bija izrādījuši vīrieši.”

Kosmosa misijās astronauti strādā garas un nogurdinošas dienas paaugstināta stresa apstākļos. Tas nozīmē, ka kosmosa aģentūrām, piemēram, NASA, kas prasa, lai apkalpe darbotos maksimāli efektīvi, noguruma pārvaldība ir pastāvīga problēma.

Stosičs izstrādāja metodi noguruma novērtēšanai, balstoties tikai uz neverbāliem signāliem, piemēram, ķermeņa valodu.

Brīvprātīgajiem vīriešiem un sievietēm, pētījuma ietvaros, tika lūgts veikt piecu minūšu sarunu ar svešinieku un pēc tās novērtēt savu noguruma līmeni. Viņu nogurums tika mērīts skalā no nulles, kas nozīmē, ka viņi vispār nav noguruši līdz 10, kas nozīmē, ka viņi ir tik izsmelti, cik vien viņi var būt. Savukārt citi pētījuma dalībnieki pēc veiktās saruna, noskatījās šo videoierakstu bez skaņas un novērtēja, cik noguruši, viņuprāt, šķita runātāji.

Pētījuma rezultāti atklāja, ka lai gan sievietes ziņoja, ka jūtas nogurušas, novērotāji novērtēja viņu nogurumu par 1,3 punktiem mazāk nekā sievietes pašas norādīja. Tas liecina, ka sievietes cenšas izskatīties mazāk nogurušas, pat tad, ja viņas jūtas daudz nogurušākas.

Savukārt, novērotāji vīriešu nogurumu novērtēja par aptuveni 0.9 punktiem augstāk, nekā norādīja paši vīrieši.

Pētījuma autori uzskata, ka atšķirības, kas novērojamas starp abiem dzimumiem ir saistītas ar to, cik ļoti sievietes un vīrieši cenšas būt sociāli aktīvi brīžos, kad ir noguruši. Pētījumā tika novērots, ka sievietes biežāk uztur acu kontaktu, kas var radīt maldīgu priekšstatu, ka tās ir uzmanīgākas, pat ja patiesībā tās ir nogurušas. Novērotāji šo ķermeņa valodu bieži interpretēja kā zīmi, ka sievietes ir mazāk nogurušas.