"Budžets ir nesekmīgs 10 baļļu sistēmā. Koalīcija atkal kļūdās, uzplaukuma nebūs!" tā spriež opozīcijas deputāts







Vai budžeta pieņemšanā bija vērojama opozīcijas lomas nonivelēšana, vai tomēr opozīcija parādīja sevi no labās puses un parādīja sabiedrībai, ka tai arī ir sava loma?

Tur ir divējādi. Var skatīties ļoti labvēlīgi uz to, ko opozīcija izdarīja, gan, protams, ļoti reālistiski. Mēs redzam, ka neviens no opozīcijas priekšlikumiem pieņemts, par to tika jau laikus signalizēts, ka tā arī būs. No saturiskā viedokļa var teikt, ka opozīcija lielu ieguldījumu neveica.

Šādu komentāru TV24 raidījumam “Ziņu TOP” sniedza Andris Šuvajevs, ekonomikas antropologs.

“Latvijas politiskajā sistēmā un budžeta pieņemšanas kontekstā tas ir jāskata plašāk. Ko mēs panācām – mēs veidojām ļoti lielu spiedienu uz konkrētiem jautājumiem.

Cilvēciski koalīcijas deputātiem un ministriem nav viegli klausīties, ka viņus visu laiku kritizē un viņi neizvēlas īsti iet aizstāvēties, kas noteikti tālāk arī ietekmē viņu darbu –

viņi saprot, ka opozīcija sekos līdzi gan pieņemtajiem lēmumiem, gan budžeta skaitļiem,” tā uzskata Šuvajevs, kurš ir arī 14.Saeimas deputāts (P).

“Skaidrs ir tas, ka primārā problēma ir tā, ka budžeta skaitļi un lēmumi tika pieņemti janvārī, pēc tam bija koalīcijas iekšējais lēmums, ka budžets netiks mainīts – un tā bija viņu lielākā kļūda.

Ja vēl budžets būtu uz 5-6 vērtējams, tad vēl varētu saprast, bet tas bija tik sliktas kvalitātes, ka neko nenāksies mainīt.” Šuvajevs norāda, ka viņa vērtējums būtu vispār nesekmīgs.

“Veselības sektors parāda, kā koalīcija atkal kļūdās, kā tā domā par budžetu. Viņus vadījusi pārliecība, ka ģeopolitiskie un sociālekonomiskie risku dēļ budžetu jāveido ar stingru disciplīnu, kas pēdējos gados Covid-19 un energorisku dēļ nebija bijusi, bet

viņi kļūdās, ka fiskālie ietaupījumi radīs finansiālu uzplaukumu. Bet notiks tieši pretējais – to apliecina veselības nozare. Tā saka, ka šā gada finansiālie ietaupījumi pēc trim līdz pieciem gadiem maksās dārgāk,

tas ir tas, kur primāri “Jaunā Vienotība” nespēj ieklausīties racionālā kritikā,” tā spriež ekonomikas antropologs.